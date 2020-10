Goblin: Mối tình vừa hài vừa bi của cô dâu trẻ và "chú" yêu tinh ngàn tuổi đẹp từ từng câu thoại đến cảnh hẹn hò

Goblin (Yêu Tinh) hẳn là dấu ấn khó quên của truyền hình Hàn Quốc khi có thể gây bão không chỉ trên địa hạt phim ảnh mà còn để lại dư âm mạnh mẽ toàn cầu nhờ âm nhạc, thời trang, du lịch, truyền hình giải trí,... Có thể nói, hiếm có bộ phim nào có thể đạt được sự toàn diện về cả mặt nội dung, hình ảnh và âm nhạc như Goblin. Và thậm chí, có thể so sánh chất lượng của bộ phim này với những tác phẩm điện ảnh được đánh giá là bom tấn.

1. Chuyện tình lãng mạn mà bi thương

Từ tập đầu tiên lên sóng, Goblin đã nhanh chóng lật đổ kỉ lục tỉ suất lượt xem mở màn trước đó, đạt rating 6.322%. Điều này khá là dễ hiểu khi mà không chỉ sở hữu dàn diễn viên tên tuổi cùng sự bảo chứng của “biên kịch vàng” Kim Eun Seok, nội dung của Goblin đánh thẳng vào thị hiếu khán giả lúc bấy giờ vì trộn lẫn hài hòa 3 thể loại hấp dẫn: lãng mạn, huyền bí và hành động.

Goblin đưa người xem đến với cuộc đời của yêu tinh Kim Shin (Gong Yoo), người đã phải sống hàng ngàn năm để trả “nợ máu” cho những người từng chết dưới đao của mình. Phương thức duy nhất để Kim Shin được giải thoát chính là tìm được cô dâu của đời mình và nhờ cô rút thanh đao phong ấn ra khỏi cơ thể. Có thể nói, đây là một mô típ vốn khá quen thuộc, nhưng với sự biến tấu của biên kịch Kim Eun Seok, phim trở nên độc nhất vô nhị, mới lạ và đầy hấp dẫn.

Độ lãng mạn của Goblin chẳng thể chê trách, có những phân đoạn đến giờ đã trở thành huyền thoại. Tiêu biểu phải kể đến khoảnh khắc Cha Eun Tak (Kim Go Eun) đi qua dải phân cách để chạy đến Kim Shin khi lá vàng rơi rụng, hay giữa không gian sóng biển xanh mướt, Kim Shin tìm đến để gặp cô dâu của mình. Để giúp bộ phim không bị “sến”, Goblin còn pha trộn sự hài hước với màn tung hứng của cặp đôi thần chết - yêu tinh lẫn yếu tố kinh dị, hành động của các cuộc truy đuổi.

Tuy sở hữu cái kết được ví là “bi thảm bậc nhất” của màn ảnh Hàn Quốc, Goblin vẫn thuyết phục khán giả vì diễn biến của bộ phim quá sức hợp lý. Đây là một điều rất khó để thực hiện với những tác phẩm thuộc thể loại truyền kì, huyền ảo. Nhưng vì tài năng của mình, biên kịch Kim Eun Seok vẫn khiến khán giả phải khóc tức tưởi mà chẳng thể tìm ra một cái kết hợp lý và đáng nhớ hơn nữa. Đây chính là cách Goblin “ám” lấy tâm trí của người xem suốt cả một thời gian dài, kể cả khi tác phẩm đã đi đến hồi kết.

2. Lời thoại thấm đẫm bài học nhân sinh

Chẳng biết từ bao giờ, người xem Goblin luôn để ý đến những lời thoại đẫm chất trữ tình. Bộ phim không chỉ gom góp những triết lý nhân sinh, tình yêu mà biên kịch Kim Eun Seok lượm lặt được trong cuộc sống mà còn là những vần thơ được chắp bút bởi tác giả Kim In Yook. Chúng khiến chúng ta phải nhoẻn miệng cười, phải rơi nước mát, phải thổn thức, phải nghiền ngẫm. Và chính chúng cũng đã tác động mạnh mẽ vào tâm lý người xem, đồng thời trở thành lí do thu hút và níu giữ khán giả ở lại với Goblin đến tận tập cuối cùng.

3. Dàn diễn viên là những mảnh ghép hoàn hảo cho nhau

Trước khi lên sóng, Kim Go Eun đã nhận phải vô số chỉ trích vì khán giả nhận định rằng, cả về danh tiếng, ngoại hình lẫn thực lực khi sóng đôi bên Gong Yoo. Thế nhưng chỉ qua vài tập đầu tiên, cô nàng đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Trong khi Gong Yoo tái hiện xuất sắc hình tượng một yêu tinh vừa già đời, đầy suy ngẫm nhưng lại rất trẻ con trong tình yêu thì Kim Go Eun lại thể hiện rất tốt một cô gái ngây thơ, vui tươi nhưng cũng rất giàu tình thương. Phản ứng hóa học giữa cặp đôi chú cháu này cũng tốt đến mức nhiều tin đồn “phim giả tình thật” đã nổ ra. Như vậy mới thấy được, Kim Go Eun và Gong Yoo đã dẫn dắt bộ phim tốt đến mức nào.

Trong khi đó, dàn diễn viên phụ cũng được chú ý và khen ngợi. Lee Dong Wook, Yoo In Na, Yook Sung Jae từ những người thường gắn mình với vai phụ đã vững chân hơn ở vị trí vai chính. Thậm chí, nhờ hiệu ứng của Goblin, Lee Dong Wook và Yoo In Na sau này còn được tái ngộ trong một bộ phim truyền hình khác. Quả thật, ekip sản xuất đã chọn mặt gửi vàng rất tốt để Goblin có thể được tái hiện vô cùng hoàn hảo trên màn ảnh.

4. Âm nhạc, hình ảnh vừa đậm chất điện ảnh, vừa đẹp lung linh như cổ tích

Trong từng tập phim, Goblin liên tục khiến khán giả choáng ngợp vì những thước phim đẹp đến nao lòng. Kĩ xảo được dàn dựng công phu, mượt mà, góc quay căn chỉnh đẹp mắt, màu sắc đậm màu liêu trai, bộ phim đã mang đến cho khán giả màn ảnh nhỏ những khung hình đạt đến chất lượng điện ảnh. Bên cạnh đó, xuyên suốt thời gian Goblin lên sóng lẫn nhiều tháng sau khi bộ phim kết thúc, các bài nhạc phim vẫn liên tục chiếm đóng những vị trí cao nhất của bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc.

OST Goblin - Stay With Me MV

Có thể thấy, với sự đầu tư chỉn chu về cả mặt nội dung, hình ảnh và âm thanh, Goblin là một trong những tác phẩm để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất của truyền hình Hàn Quốc. Dù đã 4 năm trôi qua, Goblin vẫn xứng đáng nhận được sự đề cao và khen ngợi.

