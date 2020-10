Go Kyung Pyo hôn nhẹ mà Seohyun ngã liêu xiêu ở hậu trường Đời Tư, chị đại lừa đảo sao lại dễ "đổ" thế này?

Tối 12/10, hậu trường cảnh hôn trong tập 2 của Đời Tư (Private Lives) đã được tung ra, hé lộ cảnh hỏng khi Go Kyung Pyo tiến đến hôn nhẹ Seohyun theo đúng kịch bản, nhưng do phải đi guốc khá cao và không chuẩn bị đầy đủ tinh thần, Seohyun loạng choạng suýt ngã. Có vẻ như dù là trong phim hay ở ngoài đời thì gái xinh lừa đảo cũng đều dễ dàng bị đánh gục trước Go Kyung Pyo nhỉ?

Seohyun loạng choạng suýt ngã khi Go Kyung Pyo tiến đến hôn nhẹ theo kịch bản

Go Kyung Pyo giúp Seohyun đứng vững trở lại



Ngoài ra, hậu trường còn tiết lộ thêm nhiều phân đoạn cho thấy Go Kyung Pyo giúp đỡ Seohyun rất nhiều trong việc lựa chọn tư thế sao cho phù hợp để có thể thoải mái diễn xuất đạt hiệu quả. Trên thực tế, so với những bộ phim trước đó, trình nhập vai của Seohyun trong Đời Tư đã tiến bộ hơn rất nhiều, tuy nhiên, Go Kyung Pyo vẫn là người dày dạn kinh nghiệm trong ngành hơn hẳn nên có thể dẫn dắn Seohyun. Ngoài ra, tương tác của đôi chính Đời Tư tốt từ trong phim ra ngoài đời thực như thế này thì quả là tin cực tốt đối với những thuyền viên ship Go Kyung Pyo - Seohyun có đúng không nào?

Go Kyung Pyo điều chỉnh tư thế cho Seohyun

Go Kyung Pyo và Seohyun thân thiết tại hậu trường Đời Tư

Cảnh hôn ở được ghi hình ở những góc độ khác nhau

Hậu trường cảnh hôn Đời Tư

Đời Tư phát sóng vào mỗi thứ Tư, thứ Năm hằng tuần.

Nguồn ảnh: jTBC