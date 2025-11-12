Giữa lòng Nhật Bản, 5.000 nhân sự một công ty công nghệ Việt “thắp lửa” mừng sinh nhật

CBNV FPT tổ chức sinh nhật tại văn phòng Hokkaido, Nhật Bản.

Sinh nhật tuổi 20 của FPT tại Nhật Bản là một ngày hội rực rỡ sắc cam. Từ Tokyo, Osaka, Hiroshima đến Sapporo, mỗi văn phòng như một "sân khấu nhỏ" kết nối CBNV hơn 30 quốc tịch. Trong sự kiện, các kỹ sư CNTT cùng hòa giọng trong những ca khúc quen thuộc mang đậm tinh thần FPT – dù hát bằng tiếng Anh, tiếng Việt hay tiếng Nhật, tất cả vẫn chung một nhịp đập tự hào.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình giao lưu cùng CNBV văn phòng Tokyo trong lễ sinh nhật.

CBNV FPT tại Nagoya cùng nhau mừng sinh nhật.

CBNV tại văn phòng Mita, Tokyo hòa chung không khí với 17 điểm cầu khác.

Sự kiện cũng đón nhận những thông điệp tri ân và kỳ vọng từ đồng nghiệp, đối tác lớn của FPT tại nhiều quốc gia trên thế giới – từ Việt Nam, Hàn Quốc đến các thị trường chiến lược khác. Mỗi lời chúc đều gửi gắm niềm tin vào những mục tiêu mới của FPT tại thị trường Nhật Bản: sớm cán mốc doanh thu tỷ USD, lọt top 15 công ty IT lớn nhất Nhật Bản vào năm 2027, và trở thành một biểu tượng hợp tác công nghệ toàn cầu.

CBNV tại văn phòng Osaka mừng sinh nhật tuổi 20 của FPT tại Nhật Bản.

Với gần 5.000 cán bộ nhân viên đến từ 31 quốc tịch và 18 văn phòng phủ khắp nước Nhật, đồng thời là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản (VADX Japan) thành lập năm 2024, FPT ngày càng đóng góp tích cực trong vai trò cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt, mới đây, Việt Nam đã được Nhật Bản công nhận là đối tác quan trọng thứ hai về phần mềm.

Trước thềm kỷ niệm 20 năm, FPT đã ghi dấu ấn với loạt thương vụ mua bán và sáp nhập, liên doanh chiến lược và các hợp đồng công nghệ lớn, khẳng định Nhật Bản là thị trường quan trọng hàng đầu của FPT trên bản đồ toàn cầu.