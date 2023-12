Giữa điện thoại Android và iPhone, thiết bị nào đáng mua nhất để chơi game di động?

Chơi game trên thiết bị di động là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của smartphone và xu hướng đó không có dấu hiệu chậm lại. Khi phần cứng và phần mềm di động ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, hai hệ sinh thái di động chính là Android và iPhone đã bắt kịp tốc độ phát triển của nhu cầu giải trí này.

Trên thực tế, người dùng ngày nay có thể chơi rất nhiều trò chơi trong lòng bàn tay, từ các tựa game di động truyền thống đến các tựa game AAA (hay game bom tấn) với đồ họa đẹp mắt. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả Apple và Google đều liên tục khoe khoang khả năng chơi game trên các hệ điều hành tương ứng của mình, không ít người dùng đã đặt ra câu hỏi: Nền tảng nào thực sự phù hợp nhất với việc chơi game?

iPhone có lợi thế về App Store

Khi nói đến việc chọn một chiếc smartphone để chơi game di động, ngay cả thiết bị mạnh mẽ nhất cũng trở nên vô dụng nếu không có thư viện game đa dạng. Và đây chính là điểm iOS đang làm tốt với App Store.

Theo đó, khoảng cách giữa số lượng đầu game có sẵn trên App Store của iOS và Play Store của Android không phải là quá lớn, nhưng nó vẫn tồn tại.

Do Apple chỉ phát hành trung bình ba đến bốn mẫu iPhone mỗi năm, các studio phát triển game thường ưa thích việc đưa game lên AppStore hơn so với việc phải lập trình hay tối ưu cho hàng trăm thiết bị Android trên thị trường.

Nhìn chung, rất nhiều ứng dụng và tựa game phổ biến thường ra mắt phiên bản hỗ trợ iPhone trước tiên. Sau khi đã đạt được thành công nhất định về mặt doanh thu hay số lượng người dùng, những tựa game hay ứng dụng này mới được port sang Android.

Điều này nhằm đảm bảo công sức và tiền bạc cho quá trình việc chuyển hoặc viết lại ứng dụng cho hệ điều hành thứ hai (như Android) không trở nên lãng phí.

Tất nhiên, mặc dù hầu hết người dùng Android sau cùng đều sẽ được chơi cùng một tựa game như người dùng iOS, việc này không khác gì chuyện game thủ PC phải ‘chờ đợi mòn mỏi” một thời gian để các tựa game độc quyền của hệ PlayStation được đưa lên Steam.

Đó là chưa kể đến, iOS cũng sở hữu dịch vụ Apple Arcade, cho phép người dùng đăng ký thuê bao hàng tháng có thể trải nghiệm các tựa game độc quyền không có ở nơi nào khác. Điều đó có nghĩa là có một số trò chơi, bao gồm cả những trò chơi cực kỳ phổ biến, mà bạn sẽ không tìm thấy trên App Store.

Android có thể chạy ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào

Việc có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng nào bạn có thể tìm thấy trên web mà không cần phải thông qua thư viện ứng dụng Play Store chính thức của Google là một ví dụ minh họa về sự tự do mà Android mang lại so với iOS. Chẳng hạn, người dùng iOS khó có thể chơi được Fortnite khi nhà sản xuất Epic Games gỡ bỏ tựa game này khỏi App Store do những xung đột với Apple. Điều trái ngược không xảy ra với Android, khi người dùng hệ điều hành này dễ dàng lên trang chủ của Fortnite và tải bộ cài về.

Bên cạnh các tựa game di động, người dùng Android còn có thể cài đặt những thứ như trình giả lập Nintendo và PlayStation đời cũ để trải nghiệm lại các tựa game kinh điển như "Super Mario Bros." hoặc "Sonic". Điều này cho thấy khả năng ‘vọc vạch’ các tựa game, dù là bản quyền hay game ‘lậu’, dễ dàng hơn nhiều trên Android.

Trong khi đó, mặc dù về mặt kỹ thuật, bạn có thể thực hiện điều tương tự trên iPhone, nhưng trước tiên bạn có thể cần phải bẻ khóa thiết bị, điều này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của Apple.

iPhone có nhiều tựa game bom tấn hơn

Kể từ khi iPhone 15 và 15 Pro Max được ra mắt, người dùng iOS được hứa hẹn về màn đổ bộ của hàng loạt tựa game AAA bom tấn như Death Stranding và Resident Evil 4. Tất cả điều này là nhờ sức mạnh xử lý của con chip A17 Pro tiên tiến, vốn cho phép iPhone 15 Pro và Pro Max có thể chạy mượt mà các tựa game có đồ họa cực nặng được port từ console và PC sang.

Thực tế cho thấy, bản thân cấu hình của 2 mẫu iPhone 15 mới này cũng thừa sức để chơi mượt các tựa game được đánh giá là rất ngốn cấu hình ở thời điểm hiện tại, đơn cử như Genshin Impact.

Nếu Apple thực hiện đúng lời hứa mang nhiều tựa game bom tấn hơn lên iOS, iPhone sẽ trở thành thiết bị chơi game di động mà mọi game thủ đều mong muốn, mang lại cho nó một lợi thế đáng kinh ngạc so với bất kỳ thiết bị Android nào. Nói cách khác, nếu iPhone trở thành một lựa chọn thực sự để chơi game AAA, thật khó để tưởng tượng bất kỳ game thủ nào lại chọn Android như phương án thay thế.

Android có nhiều tùy chọn phụ kiện chơi game hơn

Nếu ưu tiên của bạn là chơi game, iPhone mới nhất chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu này. Tuy nhiên, với những tính năng hay thiết bị được tối ưu cho game thủ đam mê game di động, Android mới thực sự là ‘thiên đường” với vô vàn các mẫu gaming phone (hay điện thoại chơi game) hỗ trợ tận răng người dùng.

Theo đó, người dùng Android có thể được trải nghiệm các giải pháp tản nhiệt chủ động giúp máy chạy cực mát, các phụ kiện dạng tay cầm giúp hỗ trợ chơi game dễ dàng hơn, nút bấm cảm ứng lực, thậm chí là một chiếc quạt tản nhiệt được lắp phía sau máy kèm theo một lỗ cắm tay nghe có dây.

Chưa kể đến, có rất nhiều điện thoại tầm trung Android tuyệt vời sẽ giúp game thủ tiết kiệm rất nhiều tiền so với iPhone trong khi vẫn có thể chơi các trò chơi mình yêu thích. Trên hết, người dùng vẫn có các tùy chọn như Samsung Galaxy S23 Ultra và các điện thoại cao cấp chạy Android khác. Mặc dù không được thiết kế để chơi game nhưng các mẫu smartphone này vẫn sở hữu cấu hình cực tốt để chơi mượt đủ tựa game.

iPhone chắc chắn không hề lép vế khi nói đến chơi game, nhưng đối với những người muốn điện thoại của họ phục vụ cho việc chơi game, Android chính là nơi lấp đầy khoảng trống đó.

Hệ điều hành nào thực sự phù hợp nhất với việc chơi game?

Sau khi xem xét tất cả những khác biệt chính giữa Android và iOS khi nói đến việc chơi game trên thiết bị di động, có thể thấy rõ rằng hai hệ điều hành này đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Điều quan trọng ở đây là phải hiểu nền tảng nào phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của mỗi người dùng.

Tuy nhiên, theo SlashGear, iPhone có lẽ là thiết bị mà hầu hết mọi người dùng sẽ hài lòng. Bạn sẽ có quyền truy cập vào thư viện game cực kỳ phong phú, (bao gồm cả các game AAA bom tấn), kèm theo cấu hình phần cứng thuộc dạng hàng đầu thị trường để sẵn sàng chơi các tựa game này.

Trong khi đó, Android phù hợp hơn với người dùng thích “vọc vạch” khi tìm và chơi game, đặc biệt là khi những người dùng này sở hữu các mẫu smartphone đầu bảng với cấu hình mạnh. Chưa kể đến, người dùng có thể dễ dàng sử dụng thêm hàng loạt phụ kiện để hỗ trợ cho quá trình chơi game.