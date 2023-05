Giọng nữ lạ lẫm trong bài mới của Đen Vâu: "2 bên chưa bao giờ gặp mặt nhau, đến trước hôm thu âm vẫn không biết sẽ hát gì"

10 giờ sáng ngày 13/5 vừa qua, Đen đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Nấu Ăn Cho Em, là món quà bất ngờ dành tặng khán giả trước thềm Show Của Đen chuẩn bị diễn ra tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 27/5. Nấu Ăn Cho Em sở hữu giai điệu du dương, trong sáng, với sự góp giọng của ca sĩ trẻ PiaLinh (Hương Linh) kết hợp cùng giọng rap trầm ấm của Đen.

Từ hình ảnh đến lời ca trong ca khúc này đều hướng về một hành trình đặc biệt - Đen và những người bạn lên vùng cao thăm các em nhỏ tại hai điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sá Tổng (Mường Chà, Điện Biên).

Đen - Nấu ăn cho em ft. PiaLinh (M/V)

Đen còn tiết lộ về giọng ca nữ trong trẻo đã giúp anh thể hiện phần hát của Nấu Ăn Cho Em: "Tôi và em PiaLinh (Hương Linh) chưa gặp nhau bao giờ. Một người bạn gửi demo giới thiệu và khi nghe vài câu đầu tôi đã biết ngay đây sẽ là giọng ca mà bài hát này cần. Thậm chí hôm sau khi nhờ người bạn dẫn em ấy ra phòng thu, PiaLinh còn chưa biết mình sẽ thu cái gì. Tới giờ hai anh em vẫn chưa biết mặt nhau".



PiaLinh tên thật là Hương Linh, là một giọng ca trẻ với chất giọng nhẹ nhàng. Không có quá nhiều thông tin về giọng ca nữ này nhưng theo thông tin trên tài khoản Facebook cá nhân của PiaLinh, cô hiện là sinh viên Khoa Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đen cũng có truyền thống kết hợp với nhiều giọng ca trẻ, rất mới như một cách để giới thiệu đến công chúng những tài năng mới.

Giọng ca PiaLinh là một nhân tố triển vọng qua sự "phát hiện" của Đen Vâu.

PiaLinh cũng từng xuất hiện tại một số chương trình âm nhạc.

Cuối MV Nấu Ăn Cho Em, Đen cho biết sẽ dành tặng doanh thu từ lượt nghe và xem của bài hát này từ nay về sau cho xây trường và nuôi em. Đen chia sẻ thêm về quyết định đóng góp cho dự án từ trước đến nay: "Từ những ngày thơ bé lớn lên trong điều kiện học hành khó khăn, thiếu cái ăn cái mặc nên tôi hiểu nó đáng sợ thế nào. Những điều đó ảnh hưởng rất lớn đến hành trình tìm kiếm tri thức của các em. Sau khi tham khảo dự án Nuôi Em của anh Hoàng Hoa Trung, nhận thấy đây là dự án thiết thực và minh bạch, tôi mới quyết định cùng Đồng Âm chung tay giúp một số trẻ em thuận lợi hơn trên con đường đến trường".



Hiện tại, sau hơn 3 ngày ra mắt, MV Nấu Ăn Cho Em vươn lên vị trí top 2 trending tổng thể lẫn top 2 trending hạng mục âm nhạc, chỉ đứng sau Making My Way của Sơn Tùng M-TP. Nấu Ăn Cho Em sau 3 ngày ra mắt cũng mang về hơn 3.5 triệu lượt xem. Rất hi vọng một sản phẩm với nội dung đầy ý nghĩa cũng như mục đích đầy cao đẹp của Đen Vâu sẽ càng được lan tỏa, góp phần giúp các em học sinh ở vùng núi trên hành trình tri thức.