Giống người thật, biết chơi bóng rổ như vận động viên chuyên nghiệp - ngày robot của Trung Quốc thay thế người thật không còn xa

Unitree Robotics là một trong những công ty robot dân dụng hàng đầu tại Trung Quốc. Công ty này tập trung vào Nghiên cứu & Phát triển (R&D), sản xuất và bán các robot chân và robot hình người đa năng hiệu suất cao.

Robot hình người G1 của Unitree Robotics.

Vừa qua, Digital Trends đưa tin về khả năng di chuyển của robot G1 theo cách mà ngay cả các vận động viên thể dục dụng cụ hàng đầu thế giới cũng phải ghen tị. Nhiều video khác nhau cho thấy, G1 có khả năng tham gia chiến đấu, phục hồi sau khi bị ngã và thậm chí làm việc nhà.

Một nhóm các nhà nghiên cứu robot tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST) đã dạy chính robot G1 này di chuyển như một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp và thậm chí ném rổ. Xét về độ tinh tế kỹ thuật toàn diện và sức mạnh AI, đây là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất từ trước đến nay.

Biên tập viên của Digital Trends bình luận rằng, bằng cách thần kỳ nào đó, nhóm nghiên cứu đã khiến nó (G1) trông giống một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, xử lý bóng thành thạo trong khi thực hiện các động tác mượt mà trước khi ném bóng về phía rổ giống như Nikola Jokić.

Theo báo cáo của Interesting Engineering lý giải, để đạt được kỳ tích này, các nhà nghiên cứu đã triển khai SkillMimic, một mô hình AI có khả năng tự học hoặc bắt chiếc theo các hành động minh họa của con người.



Các loại robot giờ đã có khả năng vận động như một con người.

Đầu tiên, họ cho AI xem các động tác chơi bóng rổ của vận động viên thông qua video hoặc qua dữ liệu thu thập từ bộ đồ cảm biến theo dõi chuyển động mà người thật mặc. Robot sẽ bắt đầu học cách chơi bóng rổ thông qua việc bắt chước theo các động tác này.﻿

Sau đó, AI đưa các động tác đã học vào một môi trường mô phỏng trên máy tính (một sân bóng rổ ảo). Tại đây, AI sẽ tự luyện tập liên tục để tối ưu hóa và làm cho các động tác đó trở nên mượt mà, chính xác hơn.﻿

Khi các động tác đã đạt đến độ hoàn hảo trong môi trường ảo, chúng sẽ được chuyển giao và cài đặt vào robot G1 ngoài đời thực, giúp robot thực hiện kỹ năng đó một cách chuẩn xác.﻿

Những chuyên gia theo dõi lĩnh vực công nghệ có thể nhớ lại một robot hình người được Toyota ra mắt bảy năm trước cũng có thể ném bóng rổ. Tuy nhiên, phiên bản gốc chỉ có thể ném bóng rổ từ vị trí cố định, trong khi phiên bản gần đây hơn sử dụng bánh xe cho phép nó di chuyển trên sân.

Robot của Toyota không có được sự nhanh nhẹn và chuyển động cơ thể như robot G1, điều này khiến cỗ máy của Unitree trở nên đặc biệt.

Sự thành công của việc chuyển giao kỹ năng từ môi trường mô phỏng sang thực tế ( sim-to-real AI transfer ) là một bước đột phá lớn, giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và ứng dụng. Robot hình người giờ có thể làm chủ các nhiệm vụ phức tạp trong môi trường thực tế như nhà kho và những nơi chúng cần hỗ trợ con người làm việc an toàn.

Unitree đã ra mắt robot hình người G1 vào năm ngoái và bắt đầu bán nó với giá khoảng 13.000 USD. Đối tượng mà G1 hướng đến là các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.