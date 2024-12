Giỗ đầu Châu Hải My

Ngày giỗ đầu của nữ diễn viên, các đạo diễn, diễn viên, đối tác từng làm việc với Châu Hải My đều gửi những dòng thư tưởng nhớ, tri ân cố nghệ sĩ.

Đạo diễn phim là Ngô Cẩm Nguyên ấn tượng sâu sắc với nụ cười của Châu Hải My: “Lần đầu tôi gặp Hải My là trong phim Dương Gia Tướng. Cô ấy rạng rỡ nhưng có chút lo lắng. Sau này nụ cười ấy trở nên tự tin, hạnh phúc, lúc nào cũng chân thành. Cô ấy không thể giả tạo, nếu có thật bạn sẽ phát hiện ra ngay, cô ấy trân trọng nụ cười chân thật hơn”.

Châu Hải My qua đời tại nhà riêng, gia đình thông báo cô mất vì cơn đau tim đột ngột. Trước đây có nhiều thông tin cô mắc lupus ban đỏ từ bé, dẫn đến sức khỏe suy kiệt, phải thở bằng máy oxy tại nhà.

Đánh dấu chặng đường 30 năm phát sóng phiên bản 1994 của Ỷ thiên đồ long ký, đạo diễn Lại Thủy Thanh nhớ đến thời điểm bốn lần ngỏ lời mời Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược.

Thời điểm đó, cô đang quay bộ phim nổi tiếng khác ở Hương cảng và lo ngại khi phim của Lại Thủy Thanh bấm máy ở Trung Quốc nên không nhận lời. Đạo diễn cất công bay từ Đài Loan (Trung Quốc) đến gặp trực tiếp người đẹp thuyết phục. Sự chân thành của vị đạo diễn đã khiến Châu Hải My gật đầu đồng ý.

Phiên bản Chu Chỉ Nhược của Châu Hải My trở thành vai diễn kinh điển cho cả một thế hệ. Nhà văn Kim Dung - tác giả Ỷ thiên đồ long ký - từng chia sẻ nếu biết Hải My đóng Chỉ Nhược, ông đã sắp xếp để Trương Vô Kỵ ở bên nhân vật này.

“Đến giờ tôi vẫn đau buồn. Hải My tự do tự tại, kiêu hãnh, rực rỡ như pháo hoa. Tôi hy vọng Hải My có thể an nghỉ cõi tịnh độ” - đạo diễn diễn Lại Thủy Thanh viết.

Từng hợp tác với Châu Hải My trong hai bộ phim Nghĩa bất dung tình và Tiêu điểm gãy, nam diễn viên Ôn Triệu Luân: “Gửi Châu Hải My, anh ngước nhìn lên trời cao, tìm kiếm ngôi sao sáng của em, nhưng em giống như đứa trẻ nghịch ngợm, ẩn mình trong mây, không ai có thể chạm vào và nhìn rõ, nhưng ánh sáng luôn tỏa sáng giữa ngàn vì tinh tú”.

Châu Hải My được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh".

Châu Hải Mai sinh ra ở Hong Kong, Trung Quốc vào 6/12/1966. Cô được biết biết khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trunh Quốc) năm 1985 và trở thành nghệ sĩ trực thuộc TVB với nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, là diễn viên hạng A nổi tiếng vào những năm 1990. Từ năm 1990 đến 1993, cô được bình chọn ba năm liên tiếp với danh hiệu "Nữ diễn viên được yêu thích nhất Hong Kong (Trung Quốc)".

Suốt sự nghiệp, Châu Hải My có nhiều vai diễn kinh điển, tiêu biểu nhất là Chu Chỉ Nhược trong phim Ỷ thiên đồ long ký. Năm 2002, Châu Hải My định cư ở Bắc Kinh, phát triển sự nghiệp lâu dài. Ngày 11/12/2023, Châu Hải My qua đời ở nhà riêng, hưởng dương 57 tuổi. Gia đình tiết lộ nguyên nhân cái chết của cô do cơn đau tim đột ngột. Toàn bộ tài sản, bất động sản của Châu Hải My sẽ được mẹ cô thừa kế theo quy định pháp luật.

Sinh thời, Châu Hải My tích cực tham gia hoạt động từ thiện, quan tâm đến các dự án phúc lợi cộng đồng về trẻ em, lĩnh vực y tế và giành nhiều giải thưởng như Ngôi sao từ thiện của năm, Đại sứ bảo vệ môi trường…

Nữ diễn viên được an nghỉ ở nghĩa trang Thiên Thọ, đặt tại Bắc Kinh - nơi Hải My sinh sống và làm việc 21 năm. Gia đình nữ diễn viên đã tìm nhiều nơi ở Hong Kong (Trung Quốc) và thấy Bắc Kinh là địa điểm phù hợp.

Trước mộ Châu Hải My là tấm bia có khắc hình Chu Chỉ Nhược - nhân vật kinh điển tạo nên tên tuổi của nữ diễn viên. Đây là nơi chôn cất nhiều người nổi tiếng như diễn viên Trần Hiểu Húc, nhà thư pháp nổi tiếng Lưu Bỉnh Sâm, nghệ sĩ hài nổi tiếng Hầu Diệu Văn, nữ diễn viên Lý Viên Viên...

Theo Ifeng