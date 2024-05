Gilaa - Tiên phong chọn "Slow Aging" cho kế hoạch lão hóa

Slow Aging là phương pháp duy trì sự trẻ hóa bằng cách cải thiện sức khỏe từ bên trong, tập trung vào việc thay đổi lối sống, chế độ ăn uống và các biện pháp chăm sóc cá nhân để trì hoãn tác động của quá trình lão hóa và tăng cường sức khỏe và tuổi thọ.



Thương hiệu thực phẩm bổ sung chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe và thông điệp ý nghĩa

Gilaa là thương hiệu tiên phong đi đầu về lan tỏa lối sống Slow Aging, một lối sống đang rất được ưa chuộng tại Hàn. Một xu hướng mới đang được cả thế giới theo đuổi và chấp nhận lão hóa như một phần tự nhiên của cơ thể. Đó là một xu hướng toàn cầu hướng đến vẻ đẹp tự nhiên và bền vững.

Tại Việt Nam, Gilaa hiện cũng đang được các chuyên gia và người nổi tiếng trong ngành Beauty tin tưởng và đồng hành. Gilaa cung cấp sản phẩm được chứng thực hiệu năng, an toàn sức khỏe và nguồn gốc uy tín được kiểm soát tại Hàn.

Diệp Lâm Anh trải nghiệm sản phẩm TPBS Gilaa 5K Collagen Bright Booster with Saffron

Các sản phẩm như TPBS Gilaa 5K Collagen Bright Booster with Saffron và TPBS Gilaa 5K Collagen Inner Booster With Peony đã nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho phụ nữ Việt trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Trước áp lực hình thức và vẻ ngoài đang trở nên nặng nề đối với phái đẹp. Gilaa đã tổ chức sự kiện "Tiên phong chọn Slow Aging cho kế hoạch lão hóa".

Không chỉ là nơi quy tụ nhiều Celeb, KOL/KOC và Chuyên Gia hàng đầu giới Beauty như Diệp Lâm Anh, Luna Đào, Trinh Phạm, An Phương, Heo Minhon, và Lucie Nguyen… để chia sẻ về các phương pháp chăm sóc da và làm đẹp hiệu quả, sự kiện còn có sự tham dự của đại diện các Công Ty, Chuỗi Hệ Thống Kinh Doanh, Nhà Phân Phối, Sàn Thương Mại Điện Tử lớn và uy tín trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Mang theo thông điệp: Thời gian tuy không ngừng trôi! NHƯNG, chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh kế hoạch để "thưởng thức" hành trình lão hóa một cách chậm rãi và thật hạnh phúc. Sự kiện đã chia sẻ với các tín đồ làm đẹp nhiều kiến thức bổ ích, cũng như giúp các chị em nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc, duy trì vẻ đẹp và sức khỏe bền vững.

Dược sĩ - Tiến sĩ Ngô Anh Ngọc chia sẻ tại sự kiện

Slow Aging - Hơn cả một thông điệp, đó là lối sống!

Gilaa tiên phong chọn Slow Aging cho kế hoạch lão hóa - đã thể hiện được một góc nhìn mới và độc đáo về quá trình lão hóa. Mong muốn tất cả phụ nữ không chỉ luôn trông tươi trẻ mà còn phải cảm thấy tự tin và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Các KOL/KOC và Chuyên Gia hàng đầu giới Beauty đồng hành tại sự kiện

Đây là một sự kiện được đầu tư và là một dấu ấn quan trọng trong hành trình 5 năm phát triển của Gilaa. Khẳng định vị thế tiên phong và hướng đến nâng cao nhận thức về chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe theo cách tự nhiên và bền vững đến với cộng đồng.

Sự kiện đã diễn ra ngày 14/05 vào lúc 16:00 tại khách sạn 5 sao Pullman Saigon Centre mang đến một hành trình đầy cảm hứng với không gian thương hiệu sang trọng và những trải nghiệm chân thật về sản phẩm. Nhân dịp này, Gilaa cũng truyền tải được thông điệp mang đến một cái nhìn rất mới cho các chị em phụ nữ đang băn khoăn, lo lắng về dấu hiệu lão hóa.

Trong sự kiện, Gilaa và các khách mời đã có dịp thảo luận, trao đổi thân mật về một lối sống lành mạnh và chung tay góp phần lan tỏa lối sống Slow Aging - khuyến khích hàng triệu phụ nữ tận hưởng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và làn da một cách hiệu quả, an toàn và bền vững.

CEO Gilaa chúc mừng thương hiệu vinh dự đạt giải Hit Brand Awards tại Hàn Quốc.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của Ms Jumi Jung (CEO Gilaa) chúc mừng thương hiệu Gilaa đã vinh dự nhận được giải thưởng danh giá Hit Brand Awards tại quê nhà Hàn Quốc.

Qua sự kiện lần này, Gilaa không chỉ củng cố vị thế của mình như một Thương Hiệu Thực Phẩm Bổ Sung Hàn Quốc Chất Lượng Cao - Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp cao cấp, uy tín. Bên cạnh đó, Gilla còn lan tỏa lối sống Slow Aging được cả cộng đồng chuyên gia và người nổi tiếng đồng hành và tin tưởng. Khẳng định thông điệp Lão hóa là quá trình tự nhiên, hãy đón nhận và thưởng thức nó.

Khám phá thêm tại: https://gilaa.vn/

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH OQR

Địa chỉ: Số 101 - 103 Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam