Giết 2 bạn nhậu, vứt xác vào hủm đá

Trước đó, ngày 24/4, Công an huyện Mèo Vạc nhận được tin báo tại khu vực bãi khai thác đá thuộc thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc có 2 tử thi trong hủm đá. Ngay sau đó, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra, truy tìm đối tượng liên quan, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương xin ý kiến chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiện hiện trường điều tra vụ án.

Nghi phạm Già Mí Lùng và hiện trường bãi khai thác đá thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc

Khoảng 18h tối hôm trước (23/4), ông Thò Mí Lừ (SN 1959) và đối tượng Già Mí Lùng, đều thường trú tại xã Khâu Vai, cùng ăn cơm uống rượu tại lán bãi khai thác đá. Đến 19h có thêm 2 người là Ly Mí Sình và Vừ Mí Sính cùng đến lán nhập hội ăn uống. Sau đó thì Thò Mí Lừ ra về, trong lán chỉ còn lại 3 người gồm: Già Mí Lùng, Ly Mí Sình và Vừ Mí Sính. Nạn nhân là Vừ Mí Sính (SN 1979) và Ly Mí Sình (SN 1970), đều cư trú tại thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.

Đến khoảng 23h cùng ngày, người dân ở gần lán nghe tiếng người kêu. Khoảng 5h sáng ngày hôm sau (24/4), người dân phát hiện 2 nạn nhân trong hủm đá, còn Già Mí Lùng đã bỏ trốn.