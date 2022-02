Giày thuỷ tinh xinh như công chúa Lọ Lem xuất hiện, thế nhưng hội đổ mồ hôi chân chỉ biết "ô dề"!

Dạo gần đây, hội chị em yêu cổ tích, đam mê ngôn tình lại xôn xao bàn tán về đôi giày thuỷ tinh cho những ai muốn cưới hoàng tử. Giày Lọ Lem chính là món đồ cần sắm ngay cho các chị em đang trên cung đường đi kiếm chàng "quàng tử" đời mình. Ấy thế nhưng, có gì đó lạ lắm à nghen.

Đôi giày với kết cấu trong suốt 100% kiểu Cinderella ôm gọn và để lộ bàn chân người đi. Giày thiết kế theo dạng cao gót mũi nhọn và gót nhọn, dáng cao thanh mảnh khiến hội chị em bạn dì lạc ngay vào trốn cổ tích khi nhìn thấy.

Giày đi lên chân ôm khít và dường như tôn trọn mọi đường nét từ đẹp cho đến cả... chưa đẹp. Ấy thế nhưng, nỗi lo của đại đa số chị em khi chiêm ngưỡng đôi giày cổ tích này là: Có bể (vỡ) không ta? Chân ra mồ hôi thì đeo sao? Có chạy trốn được Hoàng tử khi chuông điểm 12h không nè?

Đôi giày thuỷ tinh khiến dân tình xớn xác mấy bữa nay hoá ra lại là thiết kế đến từ năm 2009, do nhà mốt Maison Martin Margiela tạo ra để tái hiện lại đôi giày thủy tinh huyền thoại. Theo đó, chỉ có 50 đôi được làm ra và chúng đều được bán riêng lẻ. Bạn chỉ có thể tìm thấy chúng trong các cửa hàng Maison Martin Margiela trên toàn cầu và được bán lẻ với giá 1.290 USD (khoảng 29 triệu đồng) cho một chiếc giày hoặc 2.578 USD (59 triệu đồng) cho một đôi.

Dân tình có vẻ khá háo hức về đôi giày, thế nhưng ai cũng chung những nỗi lo: - 95kg mang được không shop? Có bị bể guốc không?

- Xin lỗi chứ nhìn mà đau cái gáy chân giùm! - Nhưng mà đeo vô nó "gất" là xấu nha, thấy mấy ngón chân ép vô nhau còn bị hơi nước mờ mờ nữa!

- Để vầy thì đẹp mà đeo vô thấy nguyên đôi bàn chân bên trong... - Đi vào chạy xong trượt vỡ luôn đôi giày 29 triệu! - Chân tôi ra mồ hôi đi được không shop?

- Nhìn là thấy đau chân rồi, đi dép tổ ong cho khoẻ!

- Nhỡ chân đạp phải hòn đá và xoảng.

- Chòi má ôy, mua được đôi giày đó thì cần "quàng tử" làm chi dạ?

- Mua giày 29 triệu, mua bảo hiểm tai nạn cho chân 290 triệu.

- Dành cho các cô đi nhẹ nói khẽ

- Với cái nết mình với nhỏ bạn mua chưa kịp mang đã bể!

- Đau ví!

- Lạnh chân!

Nguồn: Súp Miso/Group Maybe We Should Talk 'Bout Fashion

https://kenh14.vn/giay-thuy-tinh-xinh-nhu-cong-chua-lo-lem-xuat-hien-the-nhung-hoi-do-mo-hoi-chan-chi-biet-o-de-20220224173904647.chn