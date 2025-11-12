Giáng sinh đến thật rồi! 6 khách sạn triệu đô tại Việt Nam “chơi lớn”, tổ chức loạt hoạt động độc lạ

Trong những năm gần đây, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại châu Á ngày càng chú trọng triển khai những trải nghiệm đặc sắc trong mùa lễ hội. Dịp Giáng sinh, Năm mới, Tết Dương lịch hay Tết Nguyên đán trở thành cơ hội để du khách thư giãn, gắn kết với gia đình và bạn bè, đồng thời tận hưởng không khí lễ hội tràn ngập ánh sáng, âm nhạc, hương thơm và ẩm thực độc đáo.

Những hoạt động này không chỉ giúp khách lưu trú thư giãn sau một năm bận rộn mà còn tạo ra những kỷ niệm khó quên, từ các bữa tiệc tinh tế đến những khoảnh khắc yên tĩnh bên người thân.

Một số khách sạn tổ chức hoạt động thú vị dịp Giáng sinh đến Tết

Mùa lễ hội tại Sofitel châu Á mang đến trải nghiệm “The Candle Experience” tinh tế, nơi khách có thể tận hưởng không gian ngập tràn ánh nến LED, hòa quyện cùng âm nhạc và hương thơm dịu nhẹ. Lấy cảm hứng từ nghi thức thắp nến truyền thống của Paris thế kỷ 19, trải nghiệm này tạo nên không gian tĩnh lặng, ấm áp và riêng tư, giúp các cặp đôi và gia đình hòa mình vào mùa lễ hội một cách sâu lắng.

Centara Hotels & Resorts tại Thái Lan cũng đem đến những khoảnh khắc lễ hội đậm chất đoàn viên, từ bữa tiệc gala sang trọng ở Centara Grand tại CentralWorld đến không khí biển xanh, nắng vàng tại Centara Karon Resort Phuket hay Centara Reserve Samui. Các khu nghỉ dưỡng ven biển kết hợp hoạt động lễ hội sôi động, không gian thư giãn và trải nghiệm ẩm thực phong phú, trong khi Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya mang đến những thế giới kỳ bí dành cho các gia đình, nơi mọi thành viên có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc trọn vẹn.

Bờ biển Cam Ranh cũng rực rỡ trong mùa lễ hội với Radisson Blu Resort và chủ đề “Blu Ocean Wonderland”. Khu nghỉ dưỡng tổ chức lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh, các buổi tiệc champagne, bữa tối lễ hội và màn đếm ngược chào Năm Mới, kết hợp hoạt động gia đình và trải nghiệm ẩm thực đa dạng. Không gian lung linh ánh sáng, hương vị và nhịp điệu lễ hội tạo nên một mùa cuối năm sống động, đầy cảm xúc và ấn tượng.

Hay với La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, sẽ mang đến một mùa lễ hội ngập tràn phong cách vùng biển Ý lãng mạn Amalfi qua chuỗi sự kiện phong phú: từ tiệc trà buổi chiều thanh nhã, bữa tối lãng mạn đến đại tiệc buffet và dạ tiệc gala hoành tráng. Đại lộ Positano Street theo phong cách Châu Âu của khu Sunset Town sẽ biến thành khu chợ phiên mang đậm tinh thần Địa Trung Hải, nơi các gian hàng giới thiệu thủ công truyền thống và ẩm thực đường phố, đưa du khách mọi lứa tuổi bước vào câu chuyện mùa đông kinh điển.

Hòa mình vào thiên nhiên và những hành trình nguyên sơ là hoạt động chính của vài cơ sở lưu trú

Bên cạnh không khí lễ hội đô thị, nhiều khu nghỉ dưỡng còn mang đến cơ hội gần gũi thiên nhiên và khám phá những cảnh quan nguyên sơ. Tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, du khách có thể hòa mình vào rừng nguyên sinh trên bán đảo Sơn Trà, gặp gỡ những loài khỉ quý hiếm và thưởng thức ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng đạt sao Michelin. Không gian biệt thự rộng rãi với hồ bơi riêng vừa tạo sự riêng tư, vừa gần gũi thiên nhiên, mang đến kỳ nghỉ lễ hội vừa thư giãn, vừa đáng nhớ.

Trên đảo Phú Quốc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa đưa du khách vào hành trình lễ hội giữa rừng xanh và biển ngọc. Những trải nghiệm tại đây gồm khám phá bầu trời đêm, các liệu pháp spa kết hợp thiên nhiên và ẩm thực sáng tạo tại các nhà hàng Pháp. Các biệt thự hồ bơi rộng lớn, với tầm nhìn bao quát, giúp du khách vừa thư giãn, vừa tận hưởng không gian riêng tư, đồng thời hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

Mùa lễ hội ở châu Á không chỉ là dịp để thưởng thức ánh sáng, âm nhạc hay ẩm thực, mà còn là thời gian để tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa bên người thân và bạn bè. Dù là trong không gian lung linh của thành phố, bên bờ biển rực rỡ ánh đèn hay giữa thiên nhiên nguyên sơ, mỗi trải nghiệm đều mang đến cơ hội kết nối, thư giãn và ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ. Mùa lễ hội vì thế trở thành hành trình không chỉ để tận hưởng, mà còn để lưu giữ những cảm xúc và câu chuyện riêng, giúp du khách mang về nhà nhiều hơn cả những bức ảnh đẹp: những kỷ niệm trọn vẹn trong năm mới.