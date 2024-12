Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo bắt “Hiếu xì-po”

Ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã triệt phá thành công một sới bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền quy mô lớn tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Các đối tượng và tang vật bị bắt quả tang tại hiện trường

Qua thời gian theo dõi, nắm tình hình và tiếp nhận thông tin tố cáo của người dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và công an một số địa phương ở An Giang xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa tụ điểm tệ nạn xã hội này.

Sau thời gian thu thập và củng cố chứng cứ, dưới sự chỉ đạo của đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, khoảng 11 giờ ngày 8-12, lực lượng công an đã bí mật ập vào bắt quả tang 33 đối tượng đang thực hiện hành vi đá gà ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 16 con gà đá, 29 cặp cựa sắt, 1 cây cân điện tử, 2 cây dao, 15 điện thoại di động các loại, hơn 70 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Võ Hoàng Hiếu (tức Hiếu xì-po; SN 1970), Võ Minh Trí (con trai Hiếu) và 3 đối tượng khác, công an thu giữ thêm 40 con gà đá, 13 xe máy và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Làm việc tại cơ quan công an, Hiếu và các đối tượng thừa nhận thực hiện hành vi đá gà ăn thua bằng tiền và xác định địa điểm đá gà bị bắt quả tang nêu trên do "Hiếu xì-po" cùng đàn em đứng ra tổ chức.

Đối tượng Võ Hoàng Hiếu (Hiếu xì-po) tại cơ quan công an.

Ngoài hiện trường diễn ra vụ việc trên, lực lượng chức năng còn phát hiện phía sau nhà của Hiếu, đối tượng này và đàn em còn tổ chức che chắn, bố trí rất tinh vi thành nơi có thể tổ chức đá gà nhằm đối phó với lực lượng công an.