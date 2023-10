Giải võ thuật lớn nhất châu Á ONE Championship tuyển chọn VĐV ở Việt Nam

Ngày 29/9, giải đấu Road to ONE: Việt Nam đã chính thức được công bố. Đây là sân chơi nhằm tuyển chọn các võ sĩ cho giải võ lớn nhất châu Á ONE Championship, dự kiến diễn ra vào Quý 2 năm 2024. Được biết, chuỗi giải đấu được tổ chức bởi Shadow Entertainment - đơn vị đã đứng ra tổ chức hàng loạt sự kiện võ thuật lớn tại Việt Nam.

Theo đánh giá, việc Road to ONE xuất hiện tại Việt Nam sẽ mở ra cơ hội cho các võ sĩ Việt thể hiện bản thân ở sân chơi lớn. Sau khi tuyển chọn kỹ càng, các VĐV tham gia đấu loại trực tiếp. Người thắng cuộc sẽ nhận được hợp đồng thi đấu tại ONE trị giá 100.000 USD.

Sự kiện võ thuật Road to ONE sẽ được tổ chức ở Việt Nam vào năm sau

Bà Jenny Do, Giám đốc Điều hành Shadow Entertainment cho biết: "Road to ONE: Việt Nam là cú nhảy vọt nhằm hiện thực hóa lộ trình đưa võ sĩ Việt Nam ra đấu trường chuyên nghiệp quốc tế của Shadow Entertainment. Thỏa thuận hợp tác cùng One Championship và tổ chức Road to ONE: Việt Nam sẽ đặt nền móng vững chắc và giúp giải được bài toán 'đầu ra' của Muay Thai, KickBoxing và MMA chuyên nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, giải đấu sẽ là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu và quảng bá di sản võ thuật lâu đời của Việt Nam tới khán giả thế giới".

Road To ONE là chương trình tuyển chọn võ sĩ được ONE Championship triển khai từ năm 2020 tại nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Anh... ở ba thể thức thi đấu chính là MMA, Kickboxing và Muay Thái. Đây là giải đấu quy tụ những tài năng bậc nhất ở các khu vực.

Võ sĩ chiến thắng Road to ONE sẽ nhận được bản hợp đồng trị giá 100 nghìn USD

Đến với Việt Nam, sân chơi này sẽ được tổ chức và sản xuất theo các tiêu chuẩn khắt khe của ONE Championship. Từ đó, đặt ra một tiêu chuẩn mới cho những sự kiện võ thuật tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng võ sĩ và các môn võ đối kháng trong nước nói chung.