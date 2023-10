Giải thưởng UOB Painting of the Year đã tìm thấy chủ nhân

UOB Painting of the Year trải qua hành trình dài hơn 4 thập kỷ, khởi nguồn từ Singapore sau đó "vươn mình" đến Thái Lan, Indonesia, Malaysia và giờ đây là Việt Nam. Cuộc thi góp phần khai phá nhiều tài năng hội họa trẻ, đưa tác phẩm của họ đến với công chúng qua các triển lãm, hoạt động xã hội quy mô khu vực.

Hành trình đáng nhớ của UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam

Việt Nam là nước thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á gia nhập "gia đình" UOB Painting of the Year. Chính thức khởi động từ tháng 5, UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam được đón nhận bởi đông đảo nghệ sĩ cũng như người yêu hội họa đa dạng độ tuổi và nghề nghiệp, chào đón nhiều tác phẩm dự thi. Thông qua đa dạng cách thức sáng tạo nghệ thuật, các nghệ sĩ truyền tải câu chuyện về văn hóa, con người Việt Nam cũng như vấn đề nổi cộm của xã hội.

Cuộc thi là cơ hội để nghệ sĩ trẻ khám phá bản thân và tiềm năng chưa được khai mở.

Bên cạnh cuộc thi chính, UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam còn đưa nghệ thuật đến gần cộng đồng qua chuỗi talkshow tại các trường đại học, hoạt động triển lãm tranh được vẽ bởi trẻ tự kỷ, xe buýt du lịch nghệ thuật, trại sáng tác mở… Đặc sắc nhất là "Ngày hội vẽ tranh cộng đồng" với 450 họa sĩ góp cọ.

Nghệ sĩ Lương Xuân Đoàn - Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - nhận định trong vài thập kỷ, nền mỹ thuật đương đại Việt Nam hiếm xuất hiện cuộc thi quy mô quốc tế. Ông cho rằng việc UOB Painting of the Year mở rộng đến Việt Nam là "lựa chọn đẹp đẽ nhất của UOB" trong dịp kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam. Cuộc thi có thể trở thành bệ phóng tiềm năng, giúp nghệ sĩ gặp gỡ, kết nối và định vị mình trong giới, cũng như trên bình diện quốc tế.

Nghệ sĩ Lương Xuân Đoàn - Trưởng Ban giám khảo UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam.

Không xem UOB Painting of the Year là sân chơi "để họa sĩ đến rồi đi", giám khảo Tia-Thủy Nguyễn - Tiến sĩ Mỹ thuật tại Học viện Mỹ thuật và Kiến trúc Quốc gia, Kiev - khẳng định đây là nơi tài năng hội họa Việt vừa thể nghiệm, vừa thử thách bản thân.

"Tôi khá tiếc vì nhiều họa sĩ chưa kịp góp mặt tại cuộc thi. Mong những năm tới, nhiều gương mặt tài năng sẽ biết đến và tham gia tranh tài", nữ giám khảo hào hứng.

Vinh danh tài năng hội họa Việt

Sau 6 tháng diễn ra sôi nổi, lễ trao giải UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam vừa diễn ra tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory (TP.HCM), tôn vinh 8 tài năng hội họa Việt cùng nhiều tác phẩm xuất sắc.

"UOB Painting of the Year hiện thực hóa cam kết lâu dài của UOB trong việc hỗ trợ nghệ thuật và các nghệ sĩ ở khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật cũng như giúp họ phát triển nghề nghiệp, tỏa sáng tại khu vực và quốc tế", ông Victor Ngo - Tổng Giám đốc, Ngân hàng UOB Việt Nam - chia sẻ tại lễ trao giải.

Ông Victor Ngo - Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam.

Giải thưởng được chia thành hai hạng mục gồm Nghệ sĩ thành danh và Nghệ sĩ triển vọng. Trong hạng mục Nghệ sĩ thành danh, Thủy Phủ của nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến đoạt giải thưởng cao nhất - UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam. Theo sau là Họa chúng sinh #1 của Phạm Trần Việt Nam với giải vàng, Hiện thực chậm lại của Lại Diệu Hà nhận giải bạc, Thế giới từ tác giả Dương Ngọc Tuấn đoạt giải đồng.

Ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng, họa sĩ Tạ Duy Tùng đoạt giải Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm với tác phẩm Trên con đường. Ngoài ra, Lâm Phối Dung đoạt giải vàng với tác phẩm Qua tĩnh lặng, Nguyễn Anh Vũ đạt giải bạc với Tính không và Nguyễn Hữu Tăng đạt giải đồng với tác phẩm Lạc lối.

Họa sĩ Trịnh Minh Tiến nhận giải UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam.

Đạt giải UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam, ngoài nhận phần thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng, nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến sẽ đại diện Việt Nam tham gia UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á 2023, tranh tài với nghệ sĩ thắng giải ở Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái lan.

Sử dụng kỹ thuật phun sơn airbrush, Trịnh Minh Tiến tái hiện hình ảnh nhà thờ lớn Hà Nội trên nắp ca pô xe ôtô, truyền tải quan niệm về sự vô thường.

Các tác phẩm thắng giải đang được trưng bày tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory. Bên cạnh đó, 10 tác phẩm suất sắc cũng được ban giám khảo lựa chọn và đưa vào triển lãm. Sự kiện mở cửa miễn phí từ nay đến ngày 13/11.