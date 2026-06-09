Giải tennis đặc biệt nhất thế giới: Chó cưng có thẻ tác nghiệp riêng, được thuê quản gia riêng, massage và bơi như VIP

Giải quần vợt Pháp mở rộng thuê hẳn dịch vụ chăm sóc thú cưng để trông nom những chú chó cưng của các ngôi sao quần vợt.

Trong khi các tay vợt tranh tài căng thẳng trên sân đất nện tại Roland Garros 2026, một "đội khách" đặc biệt khác cũng đang tận hưởng cuộc sống chẳng khác gì những ngôi sao thực thụ. Đó là những chú chó cưng của các tay vợt.

Theo tiết lộ từ truyền thông quốc tế, giải Pháp Mở rộng năm nay đã triển khai dịch vụ "Dog Concierge" (quản gia chó cưng), chuyên chăm sóc thú cưng của các vận động viên tham dự giải đấu. Thậm chí, có tới 10 chú chó được cấp thẻ ra vào chính thức, cho phép chúng xuất hiện tại nhiều khu vực bên trong khuôn viên Roland Garros.

Không chỉ được chăm sóc, những vị khách bốn chân này còn được hưởng hàng loạt đặc quyền khiến nhiều người phải ghen tị.

Anna Kalinskaya ôm thú cưng trong buổi tập luyện (Ảnh: Alamy) Anna Kalinskaya ôm thú cưng trong buổi tập luyện (Ảnh: Alamy)

Chó cưng cũng có "thẻ tác nghiệp" riêng

Những năm gần đây, việc các tay vợt mang thú cưng đi thi đấu ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều người xem chó cưng là người bạn đồng hành giúp giảm áp lực tâm lý trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Để đáp ứng nhu cầu đó, Roland Garros đã tạo ra hệ thống hỗ trợ riêng cho thú cưng của các vận động viên. Năm nay, 10 chú chó đã được cấp thẻ ra vào chính thức. Trong số các chủ nhân nổi tiếng có Marta Kostyuk, Aryna Sabalenka, Anastasia Potapova, Anna Kalinskaya và Hailey Baptiste.

Những chiếc thẻ này giúp các chú chó được tự do di chuyển trong khu vực dành riêng cho vận động viên mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Những chú chó của Marta Kostyuk có mặt trên khán đài trong các trận đấu của cô (Ảnh: Shutterstock Editorial) Những chú chó của Marta Kostyuk có mặt trên khán đài trong các trận đấu của cô (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Được đi dạo, massage và bơi riêng

Người phụ trách công việc đặc biệt này là Melanie Gauthier Knopp - "quản gia chó cưng" chính thức của Roland Garros. Công việc của cô không chỉ đơn giản là trông giữ thú cưng.

Mỗi ngày, cô cùng đội ngũ hỗ trợ sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, đưa chó đi dạo, sắp xếp lịch massage, bố trí hồ bơi và đảm bảo các chú chó luôn cảm thấy thoải mái trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Paris. Ban tổ chức thậm chí còn bố trí riêng hai nhân viên chuyên dắt chó đi dạo vào buổi sáng và buổi chiều.

Được vào sân tập cùng các ngôi sao quần vợt

Dù không được phép xuất hiện tại khu vực khán giả, các chú chó vẫn có thể theo chân chủ nhân tới nhiều địa điểm đặc biệt. Chúng được phép xuất hiện ở sân tập, phòng gym, khu vực huấn luyện viên và nhiều khu vực hậu trường khác.

Một số chú chó còn trở thành "ngôi sao bất đắc dĩ" khi xuất hiện trong các buổi tập hoặc được các tay vợt bế trên tay khi di chuyển quanh giải đấu. Điều kiện duy nhất là chúng phải được huấn luyện tốt và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn.

Anastasia Potapova cùng chú chó cưng của mình đến Paris (Ảnh: Shutterstock Editorial) Anastasia Potapova cùng chú chó cưng của mình đến Paris (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Tay vợt người Nga Anastasia Potapova cho biết cô gần như luôn mang theo chú chó Bula mỗi khi thi đấu tại châu Âu. "Bất cứ khi nào có thể, tôi đều đưa Bula đi cùng. Sau một ngày thi đấu căng thẳng, trở về phòng và nhìn thấy nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều", Potapova chia sẻ.

Cô còn đùa rằng kể từ khi nuôi Bula, kết quả thi đấu của mình cũng trở nên tốt hơn nên xem chú chó như một lá bùa may mắn.

Sự xuất hiện của "đội quân bốn chân" đang mang tới bầu không khí khác biệt cho Roland Garros 2026. Thay vì chỉ là một giải Grand Slam khắc nghiệt, khu vực dành cho vận động viên giờ đây còn trở nên gần gũi hơn với những chú chó tung tăng chạy nhảy bên cạnh các ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới.