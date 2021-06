Có thể nói, âm đạo có nhiệm vụ tiết ra dịch tiết và độ ẩm. Nếu bạn đột nhiên sản xuất nhiều dịch tiết hơn mức bình thường, điều đó có nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho việc quan hệ. Đây là nhận định của Mary Jane Minkin, giáo sư lâm sàng về sản phụ khoa và khoa học sinh sản tại Trường Y Yale (Mỹ).



Tuy nhiên, có rất nhiều lý do khác khiến bạn không cảm thấy ướt át và sẵn sàng cho chuyện yêu. Trên thực tế, Jessica Shepherd, một bác sĩ phụ khoa, người sáng lập Sanctum Med&Wellness cho rằng vấn đề trong việc “bôi trơn âm đạo” ở phụ nữ phổ biến hơn nhiều so với bạn nghĩ. Đó có thể chỉ đơn thuần do sinh lý cơ thể, nhưng cũng có thể do nhiễm trùng nấm men.

Âm đạo ẩm ướt sẽ là một chất “bôi trơn” tuyệt vời cho cuộc yêu. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do khiến “cô bé” của bạn không được làm ướt tốt. Đây có thể là một số nguyên nhân:

1. Bạn là một “nhà sản xuất kém”

Thực tế mọi người tạo ra một lượng chất bôi trơn âm đạo khác nhau khi quan hệ tình dục. Cũng giống như việc tiết mồ hôi sau khi đạp xe ở mỗi người sẽ khác nhau, hay một số bà mẹ tiết nhiều sữa hơn những người khác.

Vì vậy, với bất kỳ chu trình bài tiết nào, “bạn có thể là một nhà sản xuất kém, sản xuất vừa phải hoặc sản xuất quá mức”. Nếu bạn thuộc loại đầu tiên (sản xuất kém), cô bé sẽ “thiếu ẩm ướt” hơn bạn nghĩ, lúc này hãy sử dụng đến gel bôi trơn.

2. Không có đủ màn dạo đầu

Tiến sĩ Minkin cho biết: “Nếu một người phụ nữ phàn nàn về việc giảm dịch tiết khi quan hệ, câu hỏi đầu tiên tôi muốn nói là bạn đã có đủ màn dạo đầu chưa?”. Nếu bạn cảm thấy buồn chán, không có hứng thú hoặc không thể kết nối với đối phương của mình, điều đó sẽ dẫn đến việc bạn không thể có được tâm trạng và sự kích thích để tăng sự ẩm ướt của cô bé.

3. Bạn đang dùng thuốc tránh thai

Tiến sĩ Minkin giải thích: Estrogen là hormone kích thích âm đạo tiết ra dịch, tuy nhiên nếu dùng thuốc tránh thai, vùng kín có thể trở nên khô hơn bình thường. Hãy nói chuyện với bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân và có thể đổi sang loại thuốc khác nếu bạn không hài lòng.

4. Bạn ở trong các giai đoạn đặc biệt

- Đang cho con bú

Cơ thể sẽ trải qua một sự thay đổi lớn về hormone khi bạn mang thai hoặc sinh nở. Một trong những thay đổi đó liên quan đến việc cho con bú: Hormone prolactin kích thích tiết sữa, vì vậy phụ nữ cho con bú thường có mức prolactin cao.

Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng khô âm đạo do prolactin có thể làm giảm hàm lượng estrogen trong cơ thể. Tin tốt là việc sử dụng gel bôi trơn, kem dưỡng ẩm âm đạo là an toàn sau sinh. Ngay sau khi trẻ ngừng bú, tình trạng “thiếu ẩm ướt” của bạn có thể biến mất.

- Sắp đến kỳ kinh nguyệt

Bạn có thể nhận thấy mức độ ẩm ướt của “cô bé” thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt của mình. Sau khi rụng trứng và trước khi có kinh, âm đạo có thể bị khô hơn bình thường. Nguyên do là “mức độ estrogen và progesterone thấp khi bạn bắt đầu có kinh, khiến âm đạo bị khô”.

5. Bạn đang có bệnh lý

- Nhiễm trùng nấm men

Nếu tình trạng “thiếu ẩm ướt” chỉ diễn ra trong những lần gần đây, còn trước đó vẫn bình thường, rất có thể bạn đang gặp vấn đề sức khỏe. Tiến sĩ Minkin nói: “Một số tình huống viêm âm đạo có thể dẫn đến khô như nhiễm trùng nấm men”. Nếu bạn cảm thấy ngứa ngáy kèm theo khô rát âm đạo, hãy thăm khám bác sĩ phụ khoa để có lời khuyên tốt nhất.

- Đang sử dụng một số loại thuốc

Một số loại thuốc có khả năng ảnh hưởng đến việc bôi trơn tự nhiên của âm đạo, đặc biệt như thuốc kháng histamin. Các loại thuốc không kê đơn và phổ biến này có thể làm khô các xoang và vùng niêm mạc.

- Các rối loạn

Một số tình trạng bệnh lý như bệnh lý tuyến giáp, hội chứng Sjogren, thường liên quan đến khô mắt, khô miệng. Khô âm đạo có thể là một trong nhiều triệu chứng mà bạn đang gặp phải. Hãy nói chuyện với bác sĩ để được lời khuyên tốt nhất.

6. Bạn mắc phải một số thói quen xấu

- Thụt rửa âm đạo

Theo Văn phòng Sức khỏe Phụ nữ (Mỹ), việc thụt rửa có thể dẫn đến kích ứng và khô âm đạo. Thụt rửa mặc dù có thể tạm thời làm sạch vi khuẩn, nhưng điều này ảnh hưởng đến độ pH âm đạo, khiến “cô bé” chào đón thêm nhiều vi khuẩn xấu đến hơn. Đồng thời khiến cho bạn bị kích ứng, âm đạo “thiếu ẩm ướt”. Do đó, hãy ngưng việc thụt rửa âm đạo.

- Uống không đủ nước

Bạn biết đấy, bạn cần phải uống nhiều nước mỗi ngày. Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật và Y học Quốc gia Hoa Kỳ khuyên phụ nữ nên uống 2 lít nước mỗi ngày, kể cả tiêu thụ thực phẩm giàu nước. Uống không đủ nước khiến cơ thể thiếu nước, âm đạo giảm tiết dịch và khô da ở các vùng khác trên cơ thể.

- Hút thuốc

Sự bôi trơn âm đạo là kết quả của việc tăng lưu lượng máu đến khu vực này. Một trong nhiều tác dụng bất lợi của hút thuốc là làm giảm máu lưu thông. Máu chảy ít hơn, kể cả đến vùng xương chậu, khiến âm đạo khó tiết dịch hơn.

- Căng thẳng

Những tình trạng sức khỏe tâm thần như trầm cảm, tâm lý căng thẳng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và ham muốn tình dục của bạn.

Nguồn và ảnh: Women's Health Mag, Pinterest