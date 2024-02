Giải mã sức hút từ Pam Yêu Ơi khiến loạt thương hiệu nổi tiếng xếp hàng chờ được KOL nhí nhận job!

Pamela Hải Đường - Em bé chưa bao giờ thiếu gia vị dễ thương

Nhờ thừa hưởng khuôn mặt vuông của ba Long và đường nét xinh đẹp từ mẹ Lim, giao diện của Pam đã khiến cộng đồng mạng mê không lối thoát. Bên cạnh đó, loạt khoảnh khắc đáng yêu của Pam, khi thì hài hước, khi thì điệu đà, có lúc lại vô cùng khó đỡ cũng đốn tim hàng triệu fan hâm mộ.

Gia vị dễ thương Pam mang đến lúc nào cũng "tròn trịa", không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực, tạo ra tiếng cười mà còn "chữa lành" cho những tâm hồn đang thiếu sự bình yên. Bởi vậy, đến thời điểm hiện tại, những meme mang thương hiệu Pam như "lệnh lườm" trứ danh, gương mặt "bất lực" trước trò đùa nhạt của bố, điệu múa xinh… vẫn chưa có dấu hiệu giảm viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong những hoạt động hàng ngày, "ngoan xinh yêu" của mẹ Salim cứ sơ hở là có meme. Nhờ chất liệu tự nhiên, trong trẻo như vậy, Pam đã khiến cộng đồng mạng rung rinh liên tục. Vì thế, các bài post về Pam luôn thu về lượt view và tương tác cực khủng.

Ở đâu có Pam, ở đó có năng lượng tích cực.

Công thức content độc đáo của mẹ Lim

Bên cạnh siêu phẩm Pam, thì không thể không cám ơn sự sáng tạo content của mẹ Lim. Quả thực, mẹ Lim làm nội dung rất nhanh nhạy, liên tục đón đầu xu hướng.

Đầu tiên, phải kể đến công thức "hóa trang, tạo hình xinh xắn". Trong cuốn sổ bí kíp content của mẹ Lim, có rất nhiều lần Pam cover lại các nhân vật hot.

Trong dịp halloween năm 2022, Pam hóa thân thành cô nàng mọt sách trong You Belong With Me - Taylor Swift. Thậm chí độ hot của Pam trong cuộc đua hóa trang còn vượt trội so với nhiều tên tuổi đình đám trong làng thời trang.

Đặc biệt, chỉ với 1 chiếc khăn xô, Pam đã được mẹ Lim hóa trang thành linh vật World Cup vô cùng đáng yêu, thu về lượt thích kỷ lục trên Instagram.

Pam vô cùng đáng yêu khi hóa trang thành linh vật World Cup.

Tuyệt chiêu content tiếp theo của mẹ Lim là "những bức ảnh biết nói". Vì mới bập bẹ đôi ba lời, nên Pam cứ thoải mái và vô tư trong thế giới riêng của mình, còn những câu chuyện cứ để mẹ Lim kể lại.

Nhờ lời kể của mẹ Lim mà thế giới của Pam trở nên sống động và cực kỳ "biết nói" trong mắt cộng đồng mạng.

Em bé biết nói qua cách kể chuyện hóm hỉnh của mẹ Lim.

Chỉ những thương hiệu có tên tuổi, sản phẩm chất lượng tốt mới được KOL nhí nhận job!

Không chỉ khoảnh khắc thường ngày, mà nội dung quảng cáo đến từ Pam và bố mẹ đều thu về hàng triệu lượt view cũng như tương tác. Bởi vì, mẹ Lim cực kỳ khắt khe trong khâu chọn sản phẩm. Chỉ những thương hiệu, sản phẩm lâu năm, mẹ Lim đã trải nghiệm và thấy thực sự chất lượng thì mới được KOL nhí của chúng ta nhận booking.

Không chỉ review có tâm, nói đúng sự thật, đúng công dụng sản phẩm, mẹ Lim còn tinh tế khi lồng ghép nội dung review vào các Vlog thường ngày với thời lượng vừa phải, không gây phản cảm đối với người xem.

Chính vì thế, điểm lại những quảng cáo của Pam Yêu Ơi, đâu đâu cũng là thương hiệu lớn, phổ biến, có mặt nhiều năm trên thị trường, được người dùng đánh giá cao như các thương hiệu về nước xả vải, kem đánh răng, hay kem bôi da Yoosun Rau má…

Trong đó, phải kể đến Yoosun Rau má - kem bôi da đa năng của người Việt, dùng trong nhiều trường hợp có nhiều vấn đề về da ở trẻ nhỏ như rôm sảy, mẩn ngứa, hăm da, vết côn trùng đốt, muỗi cắn hay cả bỏng nhẹ, cháy nắng, mụn thâm… ở người lớn cũng có thể dùng. Tính đến năm 2024, Yoosun Rau má đã có 20 năm tuổi đời đồng hành, chăm sóc và bảo vệ làn da Việt.

Với thành phần chính là dịch chiết rau má - một loại thảo dược quen thuộc của người Việt, khi nhắc tới Yoosun rau má, người ta liền nghĩ đến sự mát lành như thiên nhiên, sự ân cần, dịu dàng của người mẹ chăm sóc con nhỏ. Vì thế, Yoosun Rau má phù hợp với sự trong trẻo, dễ thương và non nớt của Pam.

Năm 2023, Yoosun Rau má cũng nhận được sự công nhận đến từ hàng triệu mẹ bỉm sữa sau khi sử dụng sản phẩm bằng danh hiệu Thương hiệu Cộng đồng tin chọn trong khuôn khổ Webtretho AWARDS 2023 do Webtretho tổ chức.

Hot mom Salim chia sẻ về Yoosun Rau má.

Với những lý do kể trên, không khó giải thích vì sao Pam trở thành gương mặt đại sứ thương hiệu trẻ tuổi nhất Việt Nam. Mong rằng với những đóng góp tích cực của Pam trong việc lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực đến cộng đồng mạng, các fan hâm mộ sẽ luôn yêu mến và ủng hộ Pam trong năm 2024.

Chịu trách nhiệm về sản phẩm:

Công ty TNHH Đại Bắc

Địa chỉ: Số 11 đường công nghiệp 4 khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội