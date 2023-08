Giải mã ''Quầy vé tống biến'' trên MoMoTravel: Có gì mà ai cũng check-in?

Check-in "Quầy vé tống biến", xả xui cực mạnh



Nếu hôm nay cảm thấy cuộc đời "vùi dập" quá, ngày nào cũng có "biến" và muốn tìm chỗ "tống biến", gạt hết âu lo thì "Quầy vé tống biến" trên MoMoTravel (Du lịch - Đi lại) chính là nơi dành cho bạn. Chơi ngay tại đây.

Hiểu rằng việc "gặp biến" là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, MoMoTravel "xây dựng" ngay một "Quầy vé tống biến", sẵn sàng tiếp nhận tâm sự của mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bạn muốn chia sẻ những điều không vui của bản thân hoặc những người xung quanh, bạn muốn "xin vía" để vượt qua mọi biến thật dễ dàng, hãy cứ đến "Quầy vé tống biến". Tất cả tâm sự sẽ được thu nhỏ lại vừa bằng một tấm "Vé xả xui".

Miễn bạn muốn chia sẻ thì "Quầy vé tống biến" luôn sẵn sàng (Ảnh: MoMo)

"Quầy vé tống biến" được sáng tạo dựa trên hình thức typeform (biểu mẫu khảo sát) nhưng thú vị hơn nhờ những nội dung vui nhộn và bắt trend xoay quanh "biến" và "cách tống biến". Loạt gợi ý cho câu hỏi "gặp biến gì" không chỉ hài hước mà còn mang tính "sát thương" rất cao, như: Sống bao năm mà không có gì để flex; Deadline dí mà đầu thì bí, làm riết mà nản…

Đến phần đề xuất "cách tống biến" cũng là những lời khuyên "trời ơi đất hỡi" như: Ăn hột vịt xả xui, Gội đầu dưỡng sinh cho tỉnh táo, Ai chửi mắng thì ta giả điếc… Sau khi hoàn thành các câu hỏi, bạn sẽ nhận ngay tấm "Vé xả xui", được thiết kế thiết thành một boarding pass (thẻ lên máy bay), đi cùng là lời nhắn gửi "Kiếp nạn thứ 82 rồi sẽ sớm qua thôi".

Nhiều bạn trẻ rủ nhau "tống biến" trên MoMoTravel (Ảnh: MoMo)

Với giao diện thân thiện, các câu hỏi vui vẻ, đánh trúng tâm lý "gặp biến" của người trẻ, "Quầy vé tống biến" thu hút không ít sự quan tâm và thích thú của cư dân mạng. Những tấm vé xả xui không chỉ là cách tăng cường tương tác với người dùng, mà thông qua đó, MoMoTravel còn muốn gửi đến lời cổ vũ hãy "keep the fresh mind" (giữ tâm trí luôn tươi mới) bằng những chuyến đi trải nghiệm ở các vùng đất mới, làm mới chính mình để can đảm vượt qua "biến" thật dễ dàng.

"Quầy vé tống biến" là hoạt động tương tác thuộc khuôn khổ chương trình M-Shock - chuỗi chương trình ưu đãi quy mô lớn tổ chức thường kỳ hàng tháng. Để tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và cảm hứng đi du lịch, từ ngày 10/8 - 20/8/2023, M-Shock còn mang đến nhiều ưu đãi độc quyền từ Vietnam Airlines, Bamboo Airways, loạt vé máy bay, tàu, xe 0đ và triệu thẻ quà giảm đến 50%.

"Bùng nổ" loạt ưu đãi chỉ có trên MoMoTravel (Du lịch - Đi lại)

Trước tiên phải kể đến loạt thẻ quà độc quyền của Vietnam Airlines diễn ra trong khung giờ vàng 12h -14h, duy nhất ngày 16/8/2023, bao gồm: 10 vé máy bay khứ hồi nội địa miễn phí, hàng ngàn thẻ quà giảm 50% (tối đa 100.000đ áp dụng cho mọi hóa đơn), 5 suất nâng hạng vé thương gia miễn phí và 5 suất trải nghiệm phòng chờ thương gia miễn phí.

Không riêng Vietnam Airlines, từ ngày 10/8 - 20/8/2023, trong khung giờ 12h - 16h mỗi ngày, Bamboo Airways cũng "nhập hội" M-Shock khi tung loạt deal giảm "khủng không tưởng" đến 25% khi đặt vé máy bay nội địa và quốc tế theo nhóm.

Từ ngày 10/8 - 20/8/2023, M-Shock mang đến nhiều ưu đãi độc quyền từ Vietnam Airlines, Bamboo Airways, loạt vé máy bay, tàu, xe 0đ và triệu thẻ quà giảm đến 50% (Ảnh: MoMo)

Riêng với người dùng lần đầu đặt vé trên tính năng "Du lịch - Đi lại" sẽ được giảm ngay 2 triệu đồng cho hóa đơn từ 2 triệu đồng khi đặt vé máy bay, đồng thời ưu đãi 500.000đ cho hóa đơn từ 500.000đ khi đặt vé xe khách và tàu hỏa.

Ưu đãi nối tiếp ưu đãi khi chương trình M-Shock tiếp tục mang đến hàng triệu thẻ quà đa năng giảm đến 50%, tối đa 100.000đ dành cho tất cả người dùng đặt dịch vụ trên tính năng "Du lịch - Đi lại", bao gồm vé máy bay, tàu, xe, vé khu vui chơi, khách sạn theo giờ.

Đặc biệt nhất phải kể đến loạt ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho vé khu vui chơi trên tính năng "Du lịch - Đi lại", bao gồm: Giảm 50% tối đa 50.000đ cho tất cả giao dịch; giảm 6% tối đa 250.000đ cho giao dịch từ 2,5 triệu khi đặt vé VinWonders; giảm 6% tối đa 100.000đ cho giao dịch từ 1,4 triệu khi đặt vé Sun World hoặc Amazing Bay.

