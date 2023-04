Giải cứu bé gái 11 tuổi bị bắt cóc nhờ tính năng của iPad

DTrends mô tả bé gái 11 tuổi đạp xe một mình đến thăm chị gái ở TP Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania. Trên đường đi, bé gái dừng lại tại một trạm xăng ven đường để nghỉ ngơi. Tại đây, cô bé trở thành mục tiêu của một gã đàn ông lạ mặt.

Hình ảnh do camera giám sát ghi lại cho thấy gã đàn ông đã tiếp cận cô bé. Cả 2 nói chuyện với nhau khoảng 20 phút trước khi cô bé leo lên xe ôtô của người đàn ông rời đi, để lại chiếc xe đạp tại trạm xăng.

Không thấy em gái đến như đã hẹn, người chị gái lo lắng và báo cho cảnh sát. Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện chiếc xe đạp cô bé bỏ lại tại trạm xăng.

Phía người nhà cho biết thời điểm mất tích, cô bé có mang theo chiếc iPad. Cảnh sát đã sử dụng ứng dụng tìm "Find My" và may mắn phát hiện ra chiếc iPad của cô bé vẫn đang hoạt động.

Dựa vào thông tin định vị chiếc iPad do ứng dụng cung cấp, cảnh sát đã tìm đến một căn hộ ở thị trấn South Greensburg, cũng thuộc bang Pennsylvania và giải cứu thành công cô bé bị bắt cóc bởi Keith Lilliock, 43 tuổi.

Keith Lilliock bị bắt giữ vì dụ dỗ bé gái 11 tuổi lên xe ôtô và chở về nhà của mình. Ảnh: Cảnh sát hạt Westmoreland

"Find My" là ứng dụng được Apple giới thiệu vào năm 2019 để thay thế cho ứng dụng "Find my iPhone". Ứng dụng "Find My" giúp người dùng có thể xác định vị trí các thiết bị của Apple bị thất lạc hay bị đánh cắp, từ iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods hay MacBook…

Khi các thiết bị của Apple được kết nối internet, ứng dụng sẽ lập tức xác định vị trí hiện tại của thiết bị thông qua định vị GPS để gửi về tài khoản iCloud của người dùng. Từ đó cho phép người dùng có thể xác định vị trí gần như chính xác của thiết bị, giúp tìm lấy lại thiết bị đang bị thất lạc hoặc bị lấy cắp.

Ngoài khả năng định vị, tính năng "Find My" cũng cho phép người dùng xóa dữ liệu trên thiết bị để tránh trường hợp các dữ liệu quan trọng, riêng tư bị lọt vào tay kẻ xấu.

Sau khi được giải cứu, cô bé 11 tuổi cho biết được Keith Lilliock dụ dỗ lên xe ôtô để đưa đến chỗ chị gái. Tuy nhiên, hắn sau đó lại chở cô về nhà riêng và có hành động khiếm nhã. Keith Lilliock hiện đang bị cảnh sát tạm giữ.

Về phía gia đình nạn nhân họ từ chối đưa ra bình luận về vụ việc nhưng nhấn mạnh may mắn vì bé gái đã mang theo chiếc iPad bên mình để nhờ đó cảnh sát xác định vị trí đến giải cứu thành công.