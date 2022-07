Giấc Mơ Của Mẹ tập 7: Nhan Phúc Vinh lật mặt quá nhanh, lập tức “bẻ lái” khi biết thân phận thật của Quốc Anh

Mở đầu tập 7 Giấc Mơ Của Mẹ (xem phim tại ĐÂY), ông Quốc (NSƯT Hữu Châu) bị đánh ghen ra tận ngoài phố. Vô tình lúc này Khang (Trần Quốc Anh) đi qua và can ngăn vụ ẩu đả. Kết quả tất cả bị đưa lên đồn. Khi gia đình đến bảo lãnh cho ông Quốc, Khang vì không đem theo giấy tờ tùy thân nên bị giữ lại. Ngoài My (Diễm My 9x) lo lắng ra thì gia đình ông Quốc chẳng mảy may quan tâm tới Khang, Minh (Nhan Phúc Vinh) và bà Thanh (NSND Hồng Vân) thậm chí còn cho rằng Khang là kẻ không ra gì.



Giải quyết xong công việc ở đồn cảnh sát, Minh lẽ ra tính lái xe đưa bố đi bệnh viện nhưng vì Hùng - tay sếp phách lối làm khó, ép Minh tới đón nên Minh đành để gia đình bắt taxi về. Cũng vì việc này mà Minh bắt gặp bà Hồng tới bảo lãnh cho Khang. Biết bà Hồng là giám đốc tập đoàn lớn, Minh lập tức thay đổi thái độ, quay trở lại đồn cảnh sát, ra tay giúp Khang được thả trong “phút mốt”. Nhờ điều này, Minh gây ấn tượng tốt với mẹ con bà Hồng cũng tạo được mối quan hệ với Khang.

Lo việc cho Khang xong, Minh tức tốc tới chỗ Hùng. Trên đường về, Minh liên tục bị Hùng xỉa xói, đã thế khi tới nhà Hùng, Minh còn gặp người yêu cũ của mình, nay đã hạnh phúc bên Hùng. Cô ta cũng tranh thủ mỉa mai khi thấy bộ dạng hiện tại của Minh.

