Giá vàng tăng gần nửa triệu đồng một lượng

Giá vàng SJC hôm nay ngược chiều thế giới. (Ảnh: NLĐ)

Thời điểm 10h05, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng tại khu vực Hà Nội mua vào ở 66,45 triệu đồng và bán ra 67,15 triệu đồng một lượng, lần lượt tăng 450.000 đồng và 200.000 đồng so với phiên hôm qua (16/3).

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng điều chỉnh tương tự. Hiện doanh nghiệp đang mua vào vàng SJC ở mức 66,5 và bán ra 67,22 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 66,42 - 67,13 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Nơi trú ẩn an toàn?

Thị trường kim loại quý trong nước hôm nay ngược chiều thế giới. Việc tăng giá mạnh trở lại đã khiến giá vàng trong nước tiếp tục nới rộng khoảng cách so với giá vàng thế giới.

Vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế. (Ảnh: Bloomberg)

Lúc 9h47' hôm nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.928,5 USD/ounce, giảm 1,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.928,9 USD/ounce, giảm 2,1 USD/ounce so với đêm qua.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 55,22 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 12 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Mối lo về việc bán tháo cổ phiếu Credit Suisse 2 phiên trở lại đây khiến giá vàng thế giới trồi sụt. Tuy nhiên, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) công bố Credit Suisse đã đáp ứng các yêu cầu về vốn và sẽ cung cấp thanh khoản cho tập đoàn này nếu cần thiết.

Credit Suisse cho biết, ngân hàng này sẽ thực hiện biện pháp tăng cường thanh khoản, vay thêm lên đến 54 tỷ USD từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB).

Sau vụ phá sản của Silicon Valley Bank, sự suy giảm niềm tin đối với hệ thống ngân hàng thúc đẩy nhu cầu nắm giữ những tài sản an toàn. Vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế.

Mới đây nhất, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng quyết định tăng lãi suất thêm 0,5%, đồng thời báo hiệu sẵn sàng cung cấp thanh khoản cho các ngân hàng nếu cần. Điều này được giới chuyên gia nhận định sẽ tác động không khả quan tới giá vàng khi làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Theo bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank, lo ngại nguy cơ khủng hoảng ngân hàng lan rộng khiến dòng tiền đổ vào những kênh trú ẩn an toàn. USD và đồng Yen tăng giá. Vàng cũng có những bước nhảy vọt trong thời gian ngắn. Hiện giá vàng giao dịch trên mức 1.900 USD/ounce.

Nicky Shiels, chiến lược gia trưởng của MKS PAMP, cho biết đầu cơ vàng tăng mạnh nhờ nhu cầu phòng ngừa bất ổn định tài chính. Bên cạnh đó, FED có thể phải chấp nhận sự thật về lạm phát tăng cao hơn và kéo dài.