Giá vàng tăng cũng áp lực, giảm cũng lo

Có một trạng thái rất phổ biến ở người mua vàng hiện tại: giá tăng cũng không thật sự thoải mái, mà giá giảm lại càng khó bình tĩnh hơn. Khi vàng tăng mạnh, nhiều người bắt đầu thấy sốt ruột vì sợ mình mua chưa đủ hoặc mua quá muộn. Nhìn giá tăng liên tục, cảm giác “hay là mua thêm” rất dễ xuất hiện, kể cả trước đó chưa hề có kế hoạch rõ ràng.

Nhưng tới lúc giá quay đầu giảm, tâm lý lại đổi rất nhanh. Người đang giữ vàng bắt đầu lo thị trường còn xuống nữa. Người chưa mua thì phân vân không biết đây đã là mức giá hợp lý chưa hay vẫn nên chờ thêm. Cứ như vậy, đầu óc lúc nào cũng xoay quanh chuyện giữ tiếp, bán ra hay xuống tiền thêm.

Điều khiến người mua vàng mệt nhất thường không phải giá, mà là cảm xúc

Một điều khá dễ thấy là càng theo dõi giá vàng liên tục, tâm lý càng dễ bị kéo theo thị trường. Có người sáng mở điện thoại xem giá, giữa giờ làm lại kiểm tra thêm vài lần, tối tiếp tục đọc dự đoán để xem ngày mai vàng tăng hay giảm. Ban đầu chỉ định theo dõi cho biết, nhưng dần dần chuyện giá vàng lại ảnh hưởng trực tiếp tới tâm trạng mỗi ngày.

Khi thị trường tăng mạnh, nhiều người sợ mình bỏ lỡ cơ hội. Nhưng lúc giá giảm liên tục, cảm giác lo lắng lại xuất hiện theo hướng khác: sợ quyết định của mình đang sai. Đó cũng là lý do không ít người bắt đầu đổi quyết định liên tục. Hôm nay nghĩ sẽ giữ thêm. Mai thấy giá giảm lại muốn bán. Vài hôm sau thị trường hồi nhẹ thì tiếp tục phân vân có nên mua lại không.

Sau một thời gian, nhiều người nhận ra điều khiến mình mệt không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác đầu óc gần như không thoát khỏi thị trường.

Càng nóng ruột, người mua càng dễ quyết định theo cảm xúc

Một sai lầm khá phổ biến khi mua vàng là lúc nào cũng muốn phản ứng ngay với biến động giá. Thấy tăng mạnh thì sợ chậm. Thấy giảm liên tục thì sợ lỗ thêm. Nhưng càng nóng ruột, quyết định càng dễ bị cảm xúc chi phối.

Người mua vàng lâu năm thường không cố phản ứng với từng nhịp tăng giảm ngắn hạn. Không phải vì họ đoán đúng thị trường hơn người khác, mà vì họ hiểu giá vàng vốn luôn có biến động. Điều họ quan tâm hơn là mình mua vàng để làm gì, khả năng tài chính tới đâu và có thật sự cần thay đổi kế hoạch chỉ vì vài ngày thị trường biến động hay không.

Sau một thời gian đủ dài, nhiều người bắt đầu nhận ra họ không cần lúc nào cũng mua đúng đáy hay bán đúng đỉnh. Điều quan trọng hơn là giữ được cách ra quyết định ổn định thay vì liên tục đổi hướng theo tâm lý nhất thời.

Vì cuối cùng, thứ khiến người mua dễ áp lực nhất không hẳn là giá vàng tăng hay giảm, mà là cảm giác lúc nào cũng sợ mình đang quyết sai.