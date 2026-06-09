Giá vàng sau cơn lao dốc 7 triệu đồng/lượng: Thương hiệu nào đang bán rẻ nhất thị trường?

Trong khi các thương hiệu lớn giữ nguyên mức giá hoặc tăng giá thì Ngọc Thẩm tiếp tục giảm giá vàng miếng, là thương hiệu có giá thấp nhất hiện nay.

Sáng 9/6, thị trường vàng trong nước nhìn chung không có nhiều biến động so với chiều hôm qua.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC niêm yết giá ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chiều hôm qua. Cùng mức giá này được áp dụng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng được giao dịch ở mức 139 - 141 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chiều qua.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 136 - 141 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng miếng tại đây hiện đang thấp nhất so với các thương hiệu trên.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC tiếp tục giữ nguyên giá 138,6 - 143,6 triệu đồng/lượng so với chiều hôm qua.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đồng loạt niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi. Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn ở mức 137,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra.

Đáng chú ý, Mi Hồng nâng giá vàng nhẫn lên 139 - 141 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chiều 8/6.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm giữ nguyên mức 132 - 136,5 triệu đồng/lượng. So với các thương hiệu trên, đây là nơi duy trì mức giá vàng thấp nhất.

Giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở ngưỡng 4.331,3 USD/ounce (tương đương khoảng 138,4 triệu đồng/lượng), thấp hơn giá vàng miếng trong nước 5,4 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia quốc tế đang tỏ ra thận trọng với triển vọng ngắn hạn của vàng sau khi kim loại quý này đánh mất ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng là đường trung bình động 200 ngày.

Chuyên gia cảnh báo giá vàng có thể lùi về mốc 4.000 USD/ounce nếu lạm phát Mỹ tiếp tục nóng lên, trong bối cảnh thị trường chờ đợi báo cáo CPI công bố tuần này. Lạm phát cao có thể củng cố kỳ vọng duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, qua đó hỗ trợ đồng USD và gây áp lực lên vàng.