Giá vàng hôm nay 9/6: Thế giới ngừng giảm, trong nước rơi thẳng đứng

Sáng 9/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.325 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Tuy tăng nhưng giá vàng vẫn ở ngưỡng thấp khi báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn nhiều so với dự kiến đã gần như dập tắt hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn và đẩy đồng USD tăng vọt trở lại.

Các nhà phân tích thị trường nhấn mạnh nguy cơ giá vàng sẽ ở mức 4.000 USD/ounce trong tuần này nếu áp lực lạm phát gia tăng mạnh hơn dự kiến. Tình hình kỹ thuật đã xấu đi đáng kể sau đợt bán tháo tuần trước. Việc vàng không thể duy trì đà tăng trên vùng 4.500 USD/ounce đã khiến thị trường dễ bị điều chỉnh sâu hơn,

Giá vàng trong nước rơi thẳng đứng. (Ảnh: Công Hiếu).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 9/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng (mua) - 143,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 6,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng (mua) - 143,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 6,4 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.325 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cho biết ông có cái nhìn tiêu cực trong ngắn hạn đối với vàng, vì thị trường lao động ổn định và áp lực lạm phát gia tăng đang hỗ trợ lãi suất cao hơn và đồng USD mạnh hơn.

“ Hướng đi tương lai của vàng chủ yếu sẽ được quyết định bởi quỹ đạo chính sách tiền tệ của Mỹ, trừ khi xuất hiện những diễn biến địa chính trị đặc biệt làm thay đổi căn bản cán cân quyền lực trên thị trường tài chính toàn cầu.

Kịch bản khả dĩ nhất là thị trường tiếp tục biến động kèm theo xu hướng giảm nhẹ đối với vàng, miễn là lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn tiếp tục giảm dần ”, Massabni nhận định.

Tuy nhiên, Massabni cho biết, bất chấp những rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn, triển vọng lạc quan của ông trong trung hạn vẫn không thay đổi.

Một số yếu tố hỗ trợ vẫn còn hiện hữu, đáng chú ý nhất là việc các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ và tăng cường mua vàng như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.

Hơn nữa, mức nợ toàn cầu cao, những thách thức về tài chính mà các nền kinh tế lớn đang phải đối mặt và sự bất ổn chính trị dai dẳng ở nhiều khu vực tiếp tục hỗ trợ chiến lược dài hạn cho kim loại quý này.