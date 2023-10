Gia đình Việt hào hứng chia sẻ nghìn bữa ăn lành mạnh

Bắt đầu khởi động từ ngày 24/7, cuộc thi "Khoe công thức món ngon" đã trở thành sân chơi quen thuộc cho những người thích nội trợ chia sẻ công thức và niềm đam mê nấu nướng. Không chỉ vậy, cuộc thi còn là nơi lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tích cực, đặc biệt là xu hướng nấu nướng giảm mặn đang được các bà nội trợ theo đuổi thời gian qua.

Những con số ấn tượng

Cuộc thi "Knorr - Bí quyết cơm nhà trọn vị ngon" được tổ chức với quy mô trên cả nước. Để tham gia, người chơi chỉ cần truy cập mini app "Bí quyết cơm nhà - Mặn vừa phải vẫn đậm đà tròn vị" bằng Zalo và chọn "Quan tâm Zalo OA Knorr Việt Nam", sau đó bấm "Khoe món ngon" để chia sẻ công thức nấu nướng và hình ảnh đồ ăn, nguyên liệu, gia vị, các bước chuẩn bị… kèm sản phẩm Knorr.

Tham gia tranh tài, người chơi có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn và thiết thực. Cụ thể, giải thưởng tuần dành cho 10 người chơi có số lượt "tim" nhận được nhiều nhất cho các bài đăng của mình với mỗi giải là 1 voucher Got It trị giá 100.000 đồng. Giải thưởng tháng dành cho 5 người chơi có lượt "tim" nhận được nhiều nhất tháng với quà tặng mỗi giải 1 nồi chiên không dầu Kalite Q10.

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người yêu nội trợ

Sau gần 3 tháng tổ chức, tính đến hiện tại, cuộc thi đã nhận được 1.281 bài đăng với tổng số lượt bình chọn là 16.011. Trong đó, người chơi Tào Thanh Hướng có lượt bình chọn cao nhất với 1.491 lượt. Bên cạnh đó, 100 voucher Got It tìm được chủ nhân sau 10 tuần và 25 nồi chiên không dầu Kalite Q10 được gửi đến những người chơi may mắn sau 3 tháng.

Chị Thanh Hoa, người chơi của cuộc thi, chia sẻ: "Tôi biết đến cuộc thi thông qua một người bạn. Là người thích vào bếp cũng như chia sẻ niềm vui nấu ăn với mọi người, tôi cảm thấy cuộc thi là cơ hội để mình được trổ tài nấu nướng. Hơn nữa, cách thức tham gia đơn giản, phần thưởng hấp dẫn của cuộc thi càng tiếp thêm động lực để tôi tích cực đăng bài cũng như chăm chút hơn cho món ăn của mình".

Lan tỏa thông điệp ăn uống lành mạnh

Không chỉ là nơi mọi người chia sẻ đam mê nấu nướng, mini app "Bí quyết cơm nhà - Mặn vừa phải vẫn đậm đà tròn vị" của Knorr còn là cộng đồng lan tỏa thói quen ăn uống lành mạnh. Với sứ mệnh trở thành người bạn đồng hành trong căn bếp Việt, Knorr luôn chú trọng kiến tạo những món ăn đậm đà hương vị, đồng thời giúp mọi người có cuộc sống lành mạnh, tích cực.

Một trong những thông điệp được gửi gắm và đã lan tỏa rộng rãi qua cuộc thi "Knorr - Bí quyết cơm nhà trọn vị ngon" là việc ăn giảm mặn trong cuộc sống hàng ngày.

Ăn uống lành mạnh, trong đó bao gồm việc giảm mặn là thông điệp được gửi gắm qua cuộc thi (Ảnh: Pexel)

Theo WHO, một người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 2.000 mg natri/ngày, tương đương 5 g muối. Nếu vượt quá ngưỡng này, về lâu dài, cơ thể phải gánh chịu nhiều tác động tiêu cực. Trong khi đó, số liệu từ Cục Y tế Dự phòng cho biết trung bình một người trưởng thành tại Việt Nam tiêu thụ 9,4 g muối/ngày, tức cao gần gấp đôi so với khuyến cáo. Vì vậy, thông qua cuộc thi "Knorr - Bí quyết cơm nhà trọn vị ngon" cùng thông điệp ăn uống lành mạnh nói chung, ăn giảm mặn nói riêng đã được truyền tải tích cực và nhận sự hưởng ứng đông đảo. Đặc biệt, trên mỗi món ăn được đăng tải trên mini app "Bí quyết cơm nhà - Mặn vừa phải vẫn đậm đà tròn vị" đều có ghi chú hàm lượng natri giúp người dùng yên tâm hơn khi chế biến.

Chị Thu Hiền, người chơi của cuộc thi, cho biết: "Ban đầu, tôi tham gia với mục đích chia sẻ những món ăn của mình đến mọi người, cũng như tham khảo thêm nhiều công thức chế biến để dành tặng những bữa cơm ngon cho gia đình. Tuy nhiên, đọc chia sẻ của các người chơi và ban tổ chức về thông điệp ăn uống lành mạnh, tôi còn được biết thêm nhiều thông tin hữu ích, ví dụ những hệ lụy của việc ăn mặn. Chúng không gây nên tác hại trong ngày một ngày hai, mà sẽ ảnh hưởng tới cơ thể về lâu dài".

Cuộc thi "Khoe công thức món ngon" vẫn đang diễn ra và sẽ kéo dài đến ngày 30/11. Những người yêu nội trợ và ẩm thực có thể tiếp tục chia sẻ những bữa cơm ngon qua các món ăn để tiếp tục lan tỏa niềm đam mê và giá trị tích cực tới cộng đồng.