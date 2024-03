Ghi nhận 1 trường hợp tử vong do mắc bệnh liên cầu lợn ở Điện Biên

Cụ thể, bệnh nhân là L.V.T (43 tuổi), trú tại bản Lói, xã Mường Lói, huyện Điện Biên. Ngày 19/3, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu trong tình trạng sốc, trụy tim mạch nặng, niêm mạc nhợt, phù chi, sốt cao, xuất hiện tím nhiều ở chân, tay, nhịp tim nhanh, bụng chướng… Bệnh nhân được chẩn đoán Shock nhiễm khuẩn/suy đa tạng/theo dõi Liên cầu lợn. Đến ngày 20/3, bệnh nhân đã tử vong.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, trước đó, ngày 14/3, tại bản Lói, bệnh nhân L.V.T có tham gia giết, mổ lợn và ăn uống cùng 32 người trong đó có bệnh nhân và 24 người khác dùng tiết canh lợn. Đến ngày 18/3, bệnh nhân có biểu hiện đau vùng thượng vị, sốt cao (40,5 độ C), có nôn, sốt, hạ huyết áp. Bệnh nhân đã được chăm sóc và điều trị tại các cơ sở y tế của huyện Điện Biên, sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh nhân L.V.T nhập viện trong tình trạng nhiều vết bầm tím ở tay, chân. Nguồn ảnh: CDC Điện Biên.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã tiến hành điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Đến 16h, ngày 21/3, theo thông báo nhanh của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis (tác nhân gây bệnh Liên cầu lợn).

Sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế tỉnh đã điều tra, lập danh sách theo dõi các trường hợp tham gia giết mổ lợn, ăn tiết canh cùng bệnh nhân trong vòng 14 ngày; phun tẩy uế, xử lý môi trường bằng Cloramin B.

Theo CDC Điện Biên, Bệnh liên cầu khuẩn lợn do Streptococcus suis (S.suis) gây nên, bệnh lây cho người. Do vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; không ăn tiết canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín; không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn ốm, chết hoặc sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh; không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề; khi có các biểu hiện mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời...