Ghé thăm ngôi trường có khuôn viên đẹp nhất Hàn Quốc: Từng lên gần 150 phim, có hẳn 2 trạm tàu điện ngầm bên trong

Nếu là một "người chơi hệ phim Hàn" đích thực, chắc hẳn bạn đã từng ít nhất một lần xuýt xoa trước những ngôi trường xinh xắn xuất hiện trong phim. Và nếu bạn đang tự hỏi đâu là ngôi trường sở hữu khuôn viên đẹp nhất Hàn Quốc thì câu trả lời dành cho bạn chính là Đại học Keimyung.

Tuy nhiên, Đại học Keimyung (Keimyung University - KMU) không chỉ có khuôn viên đẹp, quy mô, chất lượng đào tạo và chính sách hỗ trợ sinh viên ở nơi này cũng đều thuộc hàng top, khiến nó trở thành một trong những điểm đến đáng mơ ước.

Toàn cảnh khuôn viên Đại học Keimyung

Ngôi trường có khuôn viên đẹp nhất Hàn Quốc

Tọa lạc tại thành phố Daegu - thành phố lớn thứ 4 ở Hàn Quốc, Đại học Keimyung có tổng quy mô lên đến hơn 4.433.572m2 với 3 khuôn viên là Dongsan, Daemyung và Seongseo. Thậm chí trường còn có hẳn 2 trạm tàu điện ngầm trong khuôn viên (ga tàu điện ngầm Keimyung Uni và ga tàu điện ngầm Bệnh viên Keimyung Uni).

Khung cảnh xứng danh khuôn viên trường đẹp nhất tại Hàn Quốc

Trường được xây dựng theo lối kiến trúc là tổng hòa của hiện đại và cổ điển cùng không gian xanh chiếm tỷ lệ rất cao. Bởi lẽ đó, Keimyung được mệnh danh là đại học có khuôn viên trường đẹp nhất xứ sở Kim chi. Bằng chứng chính là khuôn viên trường đã được lấy làm bối cảnh của gần 150 bộ phim, trong đó có nhiều tựa phim nổi tiếng như Boys Over Flowers, Bridal Mask, The Priests, Extraodinary You, Snowdrop...

Trường từng được lấy làm bối cảnh của hơn 150 bộ phim

Các kiến trúc hiện đại xen lẫn cổ kính cực kỳ ấn tượng

Loài cây biểu tượng của Keimyung là cây ngân hạnh nên không khó hiểu khi bạn có thể bắt gặp bóng dáng của loài cây này ở khắp nơi trong trường. Mỗi mùa thu tới, những hàng cây ngân hạnh ngả vàng khiến cả không gian như mang một phong vị khác. Trong khi đó, hoa lưu tô - loài hoa biểu tượng của trường lại mang đến cho Keimyung những chùm trắng li ti đẹp không sao kể xiết. Một năm bốn mùa, Keimyung lại thay cho mình "sắc áo" mới khiến người khác phải ngẩn ngơ.

Loài cây biểu tượng của trường là cây ngân hạnh

Địa điểm check-in ưa thích của các bạn sinh viên

Mỗi mùa, Keimyung lại mang một màu sắc khác nhau

Ngôi trường đứng thứ 4 Hàn Quốc, chỉ sau SKY

Tại Hàn Quốc có khái niệm SKY - ý chỉ bộ ba đại học quyền lực nhất và nổi tiếng nhất bao gồm Đại học Seoul (SNU), Đại học Korea (KU) và Đại học Yonsei (YU). Nếu xét về chất lượng đào tạo, Đại học Keimyung chính là ngôi trường đứng thứ 4 Hàn Quốc, chỉ sau SKY.

Đại học Keimyung sở hữu số lượng sinh viên đứng thứ 2 toàn quốc, xét theo chương trình tiêu chuẩn đại học. Trong đó, số lượng sinh viên là hơn 31.428 người và số lượng giảng viên, nhân viên là hơn 2.279 người. Trường có tổng cộng 14 khoa viện, 90 khoa và chuyên ngành, đào tạo từ các bậc cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ. Ngoài ra trường cũng có những chương trình đào tạo tiếng Hàn riêng.

Đại học Keimyung nhiều năm liền đứng trong top 4 trường tốt nhất tại Hàn Quốc

Ngôi trường siêu "nice" với sinh viên quốc tế

Ngoài tất cả những lý do kể trên, Đại học Keimyung còn nổi tiếng với độ thân thiện. Thân thiện ở đây có nghĩa là trường luôn quan tâm và dành những chính sách cổ vũ, hỗ trợ sinh viên, không chỉ sinh viên bản địa mà cả sinh viên quốc tế.

Lấy ví dụ với du học sinh Việt Nam đang theo học tại trường nhé! Trường có hẳn phòng ban hỗ trợ sinh viên quốc tế, nếu sinh viên Việt Nam cần sự giúp đỡ, các bạn có thể nhận được tư vấn bởi chính nhân viên người Việt, được hỗ trợ hành chính bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, trường còn có Hội sinh viên Việt Nam, đội bóng đá Việt Nam, các lớp học ôn thi TOPIK miễn phí rồi cả chương trình tăng cường năng lực tìm việc cho sinh viên năm cuối...

Tại Keimyung có rất nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế

Về các chính sách học bổng, phân loại học bổng của Đại học Keimyung cũng hết sức đa dạng từ học bổng nhập học đến học bổng dựa theo thành tích học tập hay học bổng dựa vào điểm năng lực tiếng Hàn. Các mức học bổng kéo dài từ 30% đến 100%. Ngoài ra còn có học bổng tiền mặt trị giá 500.000 won/học kỳ. Theo chia sẻ từ đại diện trường, có tới 91,3% sinh viên Việt Nam đang theo học tại Keimyung có học bổng. Một con số quá ấn tượng đúng không?