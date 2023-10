Gen Z tối ưu sử dụng thẻ ngân hàng trong chi tiêu thường ngày như thế nào?

Gặp gỡ tại sự kiện "Sóng Festival 2023", thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện "Ngày hội thẻ Việt Nam lần thứ 3", nhiều bạn sinh viên đại học, nhân viên văn phòng đã chia sẻ nhiều bí quyết chi tiêu thú vị trong những hoạt động thường ngày của mình với chiếc thẻ đa năng tích hợp thẻ tín dụng & ATM - MB JCB Hi ShopeeFood đang hot trên thị trường. Cùng khám phá bí kíp của các bạn trẻ và "bật mí" lý do giúp thẻ Hi ShopeeFood được "ưu ái" đến vậy.



Tiện lợi vì không cần thanh toán bằng tiền mặt

Thanh toán không tiền mặt không chỉ là trào lưu trong giới trẻ, mà đã hình thành một thói quen thanh toán mới của Gen Z. Một phương thức thanh toán cashless đang được các bạn sử dụng nhiều là dùng thẻ ngân hàng để thanh toán tại cửa hàng đến trên các app. Hình thức thanh toán này vừa tiện lợi, vừa an toàn, lại thể hiện một phong cách sống hiện đại và trendy của giới trẻ.

Là một trong hàng chục nghìn sinh viên tham gia và trải nghiệm thanh toán thẻ tại "Sóng Festival" – Ngày hội thẻ Việt Nam 2023", bạn Châu Dương (20 tuổi) vô cùng hào hứng khi vừa tậu được chiếc thẻ hot hit MB JCB Hi ShopeeFood, vừa được kích hoạt thẻ tại quầy và trải nghiệm thanh toán ngay Cafe 1K từ MB.

Hàng nghìn sinh viên đến tham quan và mở thẻ trực tiếp tại gian hàng MB tại sự kiện Sóng Festival 2023

Châu Dương chia sẻ: "Trước kia, quên ví là một thảm hoạ bởi mình không có tiền mặt. Nhưng từ nay, có chiếc thẻ mới tậu này thì mọi vấn đề được giải quyết bằng chạm thanh toán; thậm chí đặt thức ăn, gọi xe và bắn "tip" cũng dễ dàng, tiện lợi. Bây giờ mình chỉ cần một ít tiền mặt để gửi xe còn mọi thứ đã có thẻ Hi ShopeeFood lo." Không chỉ là chiếc thẻ bắt mắt, Hi ShopeeFood nằm trong dòng thẻ Hi Collection đình đám của MB, ngân hàng dẫn đầu về chuyển đổi số và sáng tạo số, là dòng thẻ không có tên và số thẻ, giúp bảo mật thông tin chủ thẻ, bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro do lộ thông tin thẻ.

Đồng tình với Dương, rất nhiều bạn trẻ đã sắm cho mình những chiếc thẻ trendy tại sự kiện, đồng thời chia sẻ nhiều bí kíp bất ngờ về cách chi tiêu thoải mái nhưng vẫn cực kì tiết kiệm.

Khởi đầu buổi sáng nhanh gọn, tiện lợi

Mỗi buổi sáng năng động của Gen Z có thể khởi đầu bằng một bữa sáng với ly cafe mua tại một quán cafe hay cửa hàng tiện lợi nào đó, hoặc đặt qua ứng dụng ShopeeFood một cách nhanh gọn.

Nếu một ngày thức dậy mà không muốn chạy xe đi học, đi làm hoặc cần người "đưa em về nhà" sau giờ làm… thì Hi ShopeeFood sẽ "trợ giá" 25k cho Grab/Be để bạn nhờ tài xế đưa đón mà không phải lo cước phí nữa.

Vô vàn ưu đãi và chọn lựa cho bữa trưa, bữa tối

Đến giờ ăn trưa thì cũng có hàng nghìn quán ngon để các bạn trẻ chọn lựa và bữa trưa sẽ được shipper đem đến tận cửa văn phòng. Hoặc bữa tối gọn gàng để các bạn nạp năng lượng sau một ngày dài làm việc cũng được ship đến tận cửa nhà chỉ với vài thao tác.

Không những thế, chủ thẻ còn nhận được ưu đãi giảm đến 50%, ưu đãi giảm 15k, 25k cho ngày thường, 35k-50k cho ngày đặc biệt khi order trên ứng dụng ShopeeFood và thanh toán với thẻ Hi ShopeeFood. Dường như cuộc sống đơn giản, thuận tiện và tiết kiệm hơn rất nhiều với chiếc thẻ đa năng đến từ ngân hàng MB.

Gen Z hào hứng mở thẻ Hi ShopeeFood để nhận hàng loạt ưu đãi khủng

Cuối tuần tận hưởng giải trí, tiệc tùng ở quán

Chưa dừng lại ở đó, vào cuối tuần, bạn đừng lo nếu muốn giải trí ở rạp chiếu phim CGV hay hưởng thụ một bữa ngon họp mặt cùng bạn bè, hoặc tiệc sinh nhật "quẩy" hết mình. Khi đến dùng bữa ở các nhà hàng GoGi House, iSushi, Ashima, Kichi - Kichi, Hutong, Manwah, K-Pub, Vuvuzela… các bạn trẻ cũng được giảm giá khi thanh toán trực tiếp với thẻ Hi ShopeeFood. Gen Z cũng không sợ bỏ lỡ những bộ phim hot nhất, mới nhất ở cụm rạp CGV với ưu đãi mua 1 vé tặng 1 vé hoặc tặng combo bắp nước vào ngày cuối tuần, ngày đặc biệt khi sử dụng thẻ Hi ShopeeFood để thanh toán.

Riêng các bạn trẻ là tín đồ mua sắm online cũng không bị bỏ quên, vì thẻ Hi ShopeeFood sẽ tặng bạn voucher 50k hoặc 150k áp dụng cho các sàn TMĐT.

Bạn Thuỳ Linh (Quận 3), cho biết "Chiếc thẻ Hi ShopeeFood gắn liền với các hoạt động ăn uống, giải trí, mua sắm của mình từ sáng tới tối mỗi ngày. Mình cũng dễ dàng thống kê đã sử dụng tiền như thế nào khi tra cứu trên App MBBank mà không phải ghi chú lại từng chút như trước kia."

Thẻ Hi ShopeeFood cũng sở hữu công nghệ bảo mật khi tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ATM vào một chip, không in thông tin thẻ và chủ thẻ cùng ngoại hình thu hút Gen Z bởi chất riêng thể hiện qua màu sắc tươi trẻ và các món ăn đặc trưng vùng miền.

Với những deal siêu hời, chiếc thẻ mới từ nhà MB, ShopeeFood và JCB cũng đang khẳng định sức nóng của mình khi nhận được review tích cực từ hàng loạt Hot TikToker, Hot KOC trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok,… Đặc biệt, chiếc thẻ quyền năng này sẽ đồng hành cùng "đệ nhất mỹ môi" Lê Dương Bảo Lâm trong chương trình "Chuyện ăn vạn năng" cùng hàng ngàn voucher giảm giá từ ShopeeFood.

Có thể nói, là ngân hàng dẫn đầu trong hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam, MB không ngừng đem đến các sản phẩm, giải pháp tài chính hiện đại, tiện lợi, và đặc biệt an toàn, bảo mật cho khách hàng. Chỉ với vài phút đăng ký trên Shopee Mall - MBBank_Official hoặc App MBBank, chiếc thẻ có thiết kế, màu sắc yêu thích sẽ được gửi đến tận tay, và cùng bạn mở ra một thế giới chi tiêu nhiều ưu đãi đặc quyền, tiện lợi trong những hoạt động hằng ngày!!!

