Gen của thủ môn Bùi Tiến Dũng và "búp bê sống" Ukraine quá đỉnh, con trai gây sốt với visual cực điển trai cùng thần thái tự tin

Là một trong những nhóc tỳ nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá Việt, mỗi khoảnh khắc của bé Danil - con trai đầu lòng của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người đẹp đến từ Ukraine - Dianka Zakhidova - khi được bố mẹ chia sẻ đều nhanh chóng gây sốt MXH. Thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp từ người bố cầu thủ phong độ và người mẹ người mẫu quốc tế, cậu bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt sáng thông minh cùng làn da trắng. Sự hòa quyện giữa hai dòng máu Việt - Ukraine giúp Danil có một diện mạo vô cùng đặc biệt, nổi bật hẳn trong dàn "hot kid" của làng bóng đá nội.

Bé Danil chào đời hồi tháng 11/2022, đến nay cậu bé đã được gần 4 tuổi, gây sốt với tính cách hoạt bát đáng yêu

Không chỉ sở hữu "visual cực phẩm", nhóc tỳ nhà Bùi Tiến Dũng còn khiến cư dân mạng trầm trồ bởi gu thời trang cực chất và khả năng tương tác trước ống kính. Qua những bộ ảnh được đăng tải, Danil diện những bộ trang phục năng động, cá tính như áo phông, quần short và mũ len đen chất lừ. Cậu bé không hề rụt rè mà ngược lại, vô cùng tự nhiên khi tạo dáng từ tinh nghịch, dễ thương đến những biểu cảm "cool ngầu" không khác gì những mẫu nhí chuyên nghiệp. Thần thái tự tin này được cho là thừa hưởng từ gen catwalk của người mẹ người mẫu.

Hiện tại, cậu quý tử nhà Bùi Tiến Dũng và Dianka đang nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài đáng yêu và loạt khoảnh khắc cực dễ thương khi ghi hình show truyền hình cùng dàn "anh trai say hi" nổi tiếng. Nhiều khán giả nhận xét Danil chính là bản sao hoàn hảo của Bùi Tiến Dũng nhưng lại mang nét Tây cực cuốn của mẹ. Với bệ phóng vững chắc từ gia đình và ngoại hình nổi bật ngay từ nhỏ, cậu bé chắc chắn sẽ còn tiếp tục chiếm sóng và nhận được nhiều sự yêu mến hơn nữa từ công chúng trong tương lai.