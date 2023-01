Gặp những "bà Mụ" hộ sinh cho những em bé đầu tiên chào đời vào đúng khoảnh khắc giao thừa 2023

Nhắc đến niềm vui giao thừa, mỗi người chúng ta thường ấn tượng với bầu trời rực sáng với tiếng pháo bông rộn ràng, là khoảnh khắc đoàn tụ với người thân yêu. Nhưng, niềm vui của những "bà Mụ" hộ sinh tại bệnh viện Hùng Vương chỉ là tiếng khóc thật lớn của em nhỏ mới chào đời

Gặp những bà Mụ hộ sinh cho những em bé đầu tiên chào đời vào đúng khoảng khắc giao thừa 2023

Gặp bác sĩ Trần Thị Mỹ Phượng (Bệnh viện Hùng Vương) sau khi cô vừa thực hiện một ca đỡ thành công vào khoảnh khắc vừa bước sang năm mới 2023. Tuy nhiên, đây không phải là ca đỡ dễ dàng khi sản phụ sa dây rốn - một cấp cứu sản khoa vô cùng nguy hiểm cho cả mẹ và con. Người nhà khi phải nghe tin có thể sẽ đối diện với trường hợp xấu nhất đã không khỏi bàng hoàng.

"Dây rốn sa ra ngoài, nếu cấp cứu không kịp thời thì có thể em bé sẽ chết. Khi người nhà bệnh nhân đang chuẩn bị làm hồ sơ thì mình kêu mổ. Lên ekip mổ xong thì hồ sơ mới lên. Bình thường chúng tôi sẽ giải thích với người nhà trước. Nhưng trường hợp này chúng tôi không giải thích được mà chỉ nói nếu cấp cứu không kịp thời thì em bé sẽ tử vong. Khi nói đến đấy thì 2 người đàn ông là cha và bác của bé đã ngất xỉu." - Cô Phượng nhớ lại thời khắc đầy căng thẳng của ca mổ đêm cuối năm tại Bệnh viện Hùng Vương.

Cô Phượng phải giải thích với người nhà tình huống có thể xảy ra với sản phụ và thai nhi

Báo động mổ khẩn vang lên, cô Phượng và ekip vừa nhanh chóng đẩy sản phụ vào phòng mổ không quên nói lời an ủi động viên để sản phụ an tâm trong thời khắc vượt cạn đầy khó khăn. May mắn ca mổ tiến hành thuận lợi, tiếng khóc lớn khi chào đời của bé trai đã trút đi gánh nặng, mang đến niềm vui vô bờ không chỉ cho gia đình mà còn cho toàn bộ ekip mổ vào đúng thời khắc giao hòa của đất trời.

Cô Phượng cười thật tươi nhớ lại giây phút hạnh phúc vào thời điểm Giao thừa thiêng liêng: "Sướng lắm, mình coi như mình xây được 10 ngôi chùa á. Mình cứu được một mạng người thích lắm. Cả ekip vỡ òa ra. Vui lắm. Đem ra cho gia đình. Những trường hợp sa dây rốn, mổ ra mà bé khóc to thì bác sĩ rất thích. Toàn bộ ekip rất thích. Hay nói với nhau "Con mà không khóc là cô khóc".

Những đứa trẻ được sinh ra là niềm vui và hạnh phúc thiêng liêng nhất

Cô Vũ Thị Tố Trinh - Hộ sinh bệnh viện Hùng Vương kể lại khoảnh khắc đầy xúc động: "Khi đem bé đặt lên bụng mẹ, mình vừa đỡ bé xong, tay mình đầy máu với nước ối nữa, người mẹ chụp lấy tay mình hôn rồi liên tục nói con cảm ơn cô, cảm ơn cô"

Làm công việc đặc thù, những "bà Mụ" ở bệnh viện Hùng Vương gần như không có ngày nghỉ lễ Tết. Mặc dù vậy, với lòng yêu thương và tự hào khi là những người đầu tiên được đón các sinh linh bé nhỏ chào đời, các cô vẫn sẵn lòng hy sinh:

"Có những giọt nước mắt khóc một mình vì cảm thấy vẫn còn có ích cho xã hội, không hiểu sao, chắc nghề "ăn trong máu" rồi. Giao thừa đi trên đường về mình rất thoải mái và hạnh phúc."

Cô Vũ Thị Tố Trinh - Hộ sinh Bệnh viện Hùng Vương

"Những đứa trẻ được mẹ sanh ra rất khổ nhưng tôi là người được vuốt ve, cưng nựng đầu tiên, được lau khô cháu, được sờ mặt mũi thậm chí là đấm yêu để cháu khóc nữa. Đó là niềm hạnh phúc của ngành sản. Ra ngoài nựng một cái mà em bé khóc thì người ta đâu có cho, nhưng ở đây như bác Phượng nói "Con khóc thì cô vui." - Cô Trinh có chút nghẹn ngào xúc động chia sẻ những niềm vui và hạnh phúc với nghề.

Những khoảnh khắc quý giá và thiêng liêng này sẽ mãi là ngọn lửa ấm, thắp lên tình thương cùng nhiệt huyết của những "bà Mụ" trong những chặng đường tiếp theo.