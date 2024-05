Gần 5.000 nhân viên Thế Giới Di Động nghỉ việc

Công ty CP Thế Giới Di Động (MWG) trong giai đoạn trước năm 2022 có sự phát triển mạnh mẽ về mặt nhân sự. Đỉnh điểm số lượng nhân viên của Thế Giới Di Động là ngày 30/9/2022 với hơn 80.230 người. Tuy nhiên, con số này chững lại kể từ năm 2022 và sụt giảm mạnh trong năm 2023.

Đến thời điểm ngày 31/12/2022, MWG chỉ còn hơn 65.400 nhân sự, giảm 14.817 nhân viên. Đồng thời, doanh nghiệp này đóng cửa 200 cửa hàng.

Trong 3 tháng đầu năm nay, số lượng nhân sự tiếp tục giảm thêm hơn 4.850 người. Hiện nay, MWG chỉ còn khoảng hơn 60.560 nhân sự.

Như vậy, chỉ tính từ ngày 30/9/2022 đến 31/3/2024, Thế Giới Di Động đã giảm 24,5% quy mô nhân sự, tương ứng giảm 19.670 người.

Trước thông tin này, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG - cho biết, đa số nhân viên nghỉ việc đều tự nguyện, công ty không sa thải hoặc có chủ trương cắt giảm nhân sự. Nhân viên cảm thấy thu nhập không phù hợp nữa và xin rút.

“Sự sụt giảm này diễn ra khắp mọi nơi, cái gì không hiệu quả sẽ giảm, từ thấp đến cao, theo chiến lược giảm lượng tăng chất đưa ra từ đầu năm” - ông Tài nói.

Ông Tài cũng cho rằng sự sụt giảm nhân sự sẽ còn tiếp diễn trên quy mô toàn tập đoàn từ vị trí thấp đến các cấp trung bình cao và diễn ra ở mọi nơi MWG có hoạt động. Cái gì hiệu quả sẽ được tập trung và làm tốt hơn, đồng thời giảm những thứ lãng phí.

Chủ tịch HĐQT MWG Nguyễn Đức Tài.

Trước câu hỏi liệu Thế Giới Di Động có tiếp tục đóng các cửa hàng trong năm 2024 hay không? Ông Nguyễn Đức Tài cho biết, việc tái cấu trúc của tập đoàn là một quá trình “giảm lượng, tăng chất”, không phải làm một lần và biến mất mà là “văn hóa mới” diễn ra định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm/lần.

Tuy nhiên, dù cắt giảm gần 5.000 nhân sự nhưng chi phí cho nhân viên của MWG không giảm mà lại tăng. Cụ thể, trên báo cáo tài chính của MWG, sau khi cắt giảm gần 5.000 nhân sự thì chi phí bán hàng không giảm mà tăng nhẹ lên hơn 4.820 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp nhảy vọt thêm 2,7 lần, lên gần 870 tỷ đồng.

Trong 2 khoản này, chi phí nhân viên lần lượt chiếm hơn 1.503 tỷ đồng và 760 tỷ đồng. Tổng cộng, MWG đã phải chi trên 2.264 tỷ đồng cho nhân viên, tăng hơn 123 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Liên quan vấn đề này, đại diện lãnh đạo MWG cho biết, chi phí tăng là hợp lý, do năm 2023 công ty kinh doanh chưa hiệu quả như kỳ vọng. Vì vậy, cán bộ quản lý cấp trung và cao đã “đồng lòng chiến” bằng cách chia sẻ thu nhập, đồng hành cùng công ty. Năm nay công ty đã bắt đầu "ổn" trở lại, chính sách kia đã dừng và công ty bắt đầu trả lương thưởng như bình thường.

Chiến lược trên đang phát huy hiệu quả, sau khi co hẹp quy mô, doanh thu của Thế Giới Di Động vẫn tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số. Trong quý I/2024, MWG ghi nhận doanh thu thuần 31.486 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 903 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 38% so với cùng kỳ. Tháng 4 vừa qua, MWG mang về 11.500 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ.

Năm 2024, MWG đặt mục tiêu 125.000 tỷ đồng doanh thu và 2.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 5% và 14 lần so với cùng kỳ.