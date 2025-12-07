Gần 18.000 dấu chân quái vật "xới nát" công viên quốc gia

Theo Sci-News và CNN, phát hiện ngoạn mục đến từ địa điểm Carreras Pampa nằm trong Công viên Quốc gia Torotoro - Bolivia, nơi từng là một vùng bờ biển trong "kỷ nguyên quái vật", tức thời của khủng long.

Các cuộc khai quật kéo dài trong nhiều năm đã làm lộ ra một "xa lộ quái vật", được tạo nên bởi hàng loạt dãy dấu chân kéo dài.

Cận cảnh các dấu chân quái vật được tìm thấy tại công viên quốc gia của Bolivia - Ảnh: Raúl Esperante

Tại Torotoro, tổng cộng 16.600 dấu chân khủng long chân thú đã được ghi nhận, bao gồm các dấu vết thuộc 1.321 dãy dấu chân và 289 dấu chân đơn lẻ.

Ngoài ra, họ cũng tìm thấy 1.378 "dấu chân bơi", là dấu vết mà những loài quái vật cổ đại này để lại khi chống chân xuống bùn lúc bơi hoặc đang ở trong trạng thái nửa bơi nửa lội. Các dấu chân bơi này cũng hợp thành 280 dãy.

Một số dãy dấu chân còn kèm theo cả vết đuôi.

Những dấu vết này có kích thước từ nhỏ (dưới 10 cm) đến lớn (trên 30 cm) và ghi lại nhiều hành vi khác nhau của khủng long, bao gồm chạy, bơi, kéo đuôi và thậm chí là rẽ gấp.

Viết trên tạp chí khoa học PLoS ONE, nhóm nghiên cứu đa quốc gia dẫn đầu bởi tiến sĩ Raúl Esperante từ Viện Nghiên cứu Khoa học địa chất (Mỹ) cho biết có tới 80% đàn quái vật là khủng long cỡ nhỏ, có chiều cao tính đến hông chỉ khoảng 0,65-1,15 m.

Hầu hết đường mòn dấu chân đều theo cùng một hướng Tây Bắc - Đông Nam, với các vết gợn sóng lưu lại trong trầm tích. Nhìn một cách tổng quan, những dãy dấu chân này giống như hợp thành một xa lộ lớn, có thể từng chạy dọc theo bờ biển cổ đại.

"Di chỉ dấu chân khủng long Carreras Pampas lập kỷ lục thế giới mới về số lượng dấu chân khủng long riêng lẻ, dấu vết liên tục, dấu vết đuôi và dấu vết bơi lội" - các tác giả cho biết.

Sự phong phú chưa từng có này cho thấy đây từng là khu vực có "mật độ giao thông" cao và hướng song song của nhiều dãy dấu chân có thể chỉ ra cách các nhóm khủng long di chuyển cùng nhau.

Họ nói thêm: "Vẫn còn nhiều dấu chân cần được khám phá tại địa điểm này và những nơi khác ở Bolivia. Địa điểm này là một cửa sổ tuyệt đẹp nhìn vào quá khứ của khu vực".

Có vẻ không "hoành tráng" như hóa thạch dạng xương, nhưng hóa thạch dấu chân thực ra là "báu vật" trong ngành cổ sinh vật học.

Chúng có thể giúp các nhà khoa học tái hiện lại chính xác dáng vẻ bên ngoài của bàn chân con khủng long đó, biết được rõ hơn các chi tiết như da, móng; đồng thời hiểu thêm về tập tính và hành vi của loài, ước lượng được hình dạng cơ thể... dựa trên cách chúng di chuyển và để lại các dấu vết.