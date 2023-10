Galaxy Z Fold5 giảm chục triệu đồng, iPhone 15 mới ra mắt cũng bất ngờ giảm giá

Gần cuối năm là thời điểm mua sắm sôi động và là mùa lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm. Trong giai đoạn này, các chương trình ưu đãi giảm giá diễn ra liên tục nhằm kích cầu. Không chỉ những thiết bị đời cũ, loạt sản phẩm mới đến từ Samsung như Galaxy Z Fold 5 và Z Flip5 hay iPhone 15 series của Apple cũng được giảm giá để gia tăng doanh số.

Galaxy Z Fold 5 và Z Flip5

Theo ghi nhận hai, mẫu smartphone màn hình gập Galaxy Z Flip5 và Z Fold5 đang đồng loạt giảm giá dù mới ra mắt hơn một tháng.

(Ảnh: Samsung)

Cụ thể, tại các hệ thống bán lẻ Di Động Việt, Hoàng Hà Mobile,... và Shopee, Lazada Mall, Galaxy Z Fold5 có giá 36 triệu đồng cho phiên bản 256GB, giảm 5 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, Galaxy Z Flip5 được điều chỉnh xuống còn 21 triệu đồng.

Thậm chí trong đợt siêu sale 10/10 đến hết 11/10, người dùng còn được giảm hơn 10 triệu đồng áp dụng cho các dòng điện thoại Samsung. Theo đó, Samsung Galaxy ZFlip5 256GB được bán với mức giá ưu đãi chỉ còn 17,99 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với giá niêm yết. Còn phiên bản 512Gb giá chỉ 19,99 triệu đồng (niêm yết 29,99 triệu đồng).

Cùng phiên bản cao cấp, nhưng dòng Galaxy ZFold5 256GB có giá chỉ 29,99 triệu đồng, giảm 11 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi phiên bản 512GB giá chỉ 32,99 triệu đồng, giảm 12 triệu đồng so với giá niêm yết.

"Giai đoạn cuối năm luôn là thời điểm mua sắm sôi động. Nhiều chương trình ưu đãi giảm giá diễn ra nhằm kích cầu doanh số. Việc giảm giá hàng loạt sản phẩm từ Samsung cũng là động thái nhằm cạnh tranh với dòng iPhone 15", bà Phùng Phương, đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt, chia sẻ.

Còn theo chia sẻ từ hệ thống Hoàng Hà Mobile, lượng khách hàng quan tâm Galaxy Z series năm nay đang hơn mức kỳ vọng. Thành công này đến từ nhiều yếu tố như giá bán hấp dẫn, nhiều ưu đãi đi kèm.

Galaxy S23 Ultra

Trong tháng 10, mẫu flagship Samsung Galaxy S23 Ultra tại Việt Nam cũng đồng loạt được điều chỉnh giảm.

(Ảnh: SoyaCincau)

Cụ thể, model dung lượng 256GB đang được chào bán ở mức 20,99 triệu đồng, lần đầu tiên xuống dưới 21 triệu đồng kể từ khi ra mắt. Với giá hiện tại, thiết bị đã giảm hơn 4 triệu đồng so với đầu tháng 9 và giảm khoảng 11 triệu đồng kể từ khi ra mắt đến nay. Bản 512GB cũng giảm thêm 4 triệu đồng, hiện còn 24,9 triệu đồng.

Giảm sâu nhất là phiên bản S23 Ultra bộ nhớ trong 1 TB giờ chỉ còn 31,4 triệu đồng. So với giá niêm yết 44,99 triệu đồng khi mở bán ngày 17/2 tại Việt Nam, thiết bị này đã giảm giá tới hơn 13 triệu đồng sau 8 tháng lên kệ.

Các model khác thuộc Galaxy S23 series như S23, S23 Plus cũng không thể giữ giá khi mẫu đầu bảng phải điều chỉnh cho phù hợp với thị trường. Hiện tại, giá tham khảo của S23 256 GB là 17,5 triệu đồng, giảm hơn 900.000 đồng so với tháng 9. Giá S23 Plus 256 GB và 512 GB lần lượt 18,39 triệu đồng và 20,30 triệu đồng.

Giá iPhone 15 mới ra mắt đã giảm

Không đứng ngoài cuộc đua giảm giá, iPhone 15 dù mới ra mắt không bao lâu cũng đang ghi nhận mức giảm nhẹ.

(Ảnh: Apple)

Cụ thể, một số đại lý chào bán iPhone 15 bản 128GB ở mức 21,39 triệu đồng, bản 128GB là 24,39 triệu đồng và 30,49 triệu đồng cho bản 512GB. Như vậy, người dùng mua iPhone 15 thời điểm này có thể tiết kiệm từ 1-1,5 triệu đồng. Mức chênh giữa các đại lý không quá lớn từ 100.000-200.000 đồng.

Phiên bản iPhone 15 Plus hiện cũng được nhiều đại lý chào bán với mức giá rẻ hơn khoảng 1 triệu đồng so với giá niêm yết xuống còn 24,99 triệu đồng cho bản 128GB; 27,99 triệu cho bản 256GB và 33,99 triệu cho bản 512GB.

Đối với iPhone 15 Pro Max, nhiều đại lý cho biết hiện model này đang rơi vào tình trạng cháy hàng do sức mua cao của người dùng. Thậm chí, phiên bản iPhone 15 Pro Max màu Titan tự nhiên còn được nhiều người săn lùng tới mức model này đã đội giá lên tới gần 40 triệu đồng khi được cò mồi rao bán trên mạng.

"Giống với những năm trước, phiên bản Pro Max luôn được người dùng Việt Nam ưu tiên lựa chọn. Lượng đặt trước iPhone mới cũng cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường", ông Tuấn Minh, quản lý ngành hàng Apple tại hệ thống Hoàng Hà Mobile, chia sẻ.

Còn theo ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện hệ thống Viettel Store: "Dự kiến, sức mua của iPhone 15 sẽ tăng đáng kể so với thế hệ iPhone 13 và iPhone 14. Apple ngày càng lắng nghe người dùng hơn khi mang đến nhiều cải tiến quan trọng, trong khi giá bán gần như không đổi."