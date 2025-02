Galaxy S25 series lên kệ, bản tiêu chuẩn hút khách hơn thường lệ

Ngày 8/2, siêu phẩm đến từ nhà Samsung - Galaxy S25 Series đã chính thức được trao tới tay các khách hàng đặt trước. Vào lúc 18h30 cùng ngày, SamCenter cũng đã chính thức bàn giao và mở bán dòng sản phẩm Galaxy S25 tại 3 cửa hàng chính: SamCenter 15-17 Thái Hà (Hà Nội), SamCenter Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) và SamCenter 215 Trần Hưng Đạo (TP.HCM).

Tại sự kiện, hàng trăm khách hàng đã đến nhận máy và trải nghiệm các tính năng công nghệ mới nhất của dòng Galaxy S25 Series, cũng như tham gia minigame, bốc thăm may mắn với những phần quà như Galaxy Buds3, Galaxy Fit3 và bộ quà trị giá 600.000 đồng.

Anh Vũ Phi Long (28 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) là một trong những khách hàng đầu tiên nhận chiếc Galaxy S25 Plus. Anh Long cho biết mình quyết định mua sản phẩm này bởi máy sử dụng con chip Snapdragon 8 Elite giống với S25 Ultra và màu sắc phù hợp với sở thích cá nhân.

Bên cạnh đó, anh còn nhắc đến thói quen nâng cấp máy mỗi khi Samsung ra mắt sản phẩm mới nhờ chương trình thu cũ đổi mới, giúp tối ưu chi phí lên đời.

Chị Khánh Vy (Hà Nội) chia sẻ, năm nay chị quyết định mua S25 Ultra bởi khả năng chụp ảnh vượt trội cũng như các tính năng AI được nâng cấp trên máy. Vốn là một người làm công việc sáng tạo, thường xuyên phải chụp ảnh, chị cho biết camera của S25 Ultra có thể đáp ứng tốt nhu cầu của mình.

Theo đại diện của SamCenter, tính đến 17h ngày 7/2, lượng khách hàng đặt cọc trước các sản phẩm Galaxy S25 Series tại chuỗi cửa hàng cao hơn 20% so với chỉ tiêu dự kiến nhưng không có nhiều biến động so với lượng đặt cọc năm ngoái.

Ngoài ra, theo đánh giá của SamCenter, các sản phẩm Samsung Galaxy S25 và Samsung Galaxy S25 Plus có sức mua cao hơn so với năm ngoái khoảng 43%. Điều này đến từ việc con chip được sử dụng cho Samsung Galaxy S25 và Samsung Galaxy S25 Plus giống với Samsung Galaxy S25 Ultra.

Vì vậy, những khách hàng không quá chú trọng vào camera thì thường lựa chọn hai sản phẩm này để tối ưu chi phí, đồng thời vẫn được trải nghiệm hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trên một chiếc điện thoại cao cấp.