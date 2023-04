Galaxy S23 Ultra: Model chấm dứt “cơn khát” chờ đợi của người dùng dòng Note

Hồi ức từ "quyển ghi chú" đặc biệt

Sau 3 năm từ thời điểm chiếc Galaxy Note cuối cùng ra mắt, giới công nghệ và Note fan vẫn cho thấy sự tiếc nuối khi chia tay dòng điện thoại đã từng định hình và tạo ra xu hướng cho thị trường smartphone cao cấp trong nhiều năm của Samsung.

Tại Việt Nam, cộng đồng người dùng Galaxy Note còn trung thành với dòng smartphone này vẫn rất đông đảo và đa dạng lứa tuổi. Được biết, điểm "in dấu" sâu đậm khiến người hâm mộ chọn gắn bó lâu dài với dòng smartphone này chính là do sự độc đáo và hiệu quả cao gói gọn trong thiết kế mạnh mẽ đi kèm bút S-Pen quyền năng, so với những gì mà các điện thoại khác mang đến.

Tại sự kiện "Note Tiếp Quyền Năng" trong khuôn khổ chương trình ra mắt không gian trải nghiệm Space 23 ở Bảo tàng TP.HCM vừa qua, đã chào đón sự góp mặt của nhiều người dùng Galaxy Note lâu năm đến tham dự, để cùng nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ của dòng smartphone huyền thoại.

Đến với sự kiện, chị Minh Trân (28 tuổi, TP.HCM) cho biết tính đến nay gia đình chị vẫn còn giữ chiếc Galaxy Note 1, sắm từ những ngày đầu khi chiếc điện thoại mới ra mắt. "Đầu tiên là chị gái mình sử dụng, rồi chị để cho ba mình dùng, sau đó ba đưa lại cho mình, rồi bây giờ nó quay trở lại thành ‘gia tài của ba’ và được ba sử dụng cho đến tận bây giờ". Có thể thấy chiếc Galaxy Note đã chiếm trọn trái tim của một gia đình nhiều thế hệ với màn hình công nghệ cao, cấu hình mạnh mẽ và bút S Pen đặc trưng cho khả năng ghi chú, phác họa, đa nhiệm nhanh…

Bên cạnh đó, chị còn chia sẻ cảm giác khi lần đầu chạm tay vào chiếc Galaxy Note 1, chị đã thấy đây sẽ là thiết bị hoàn hảo giúp bản thân trở nên khác biệt so với phần còn lại. "Nhớ ngày xưa thời mọi người vẫn còn nắp gập với lại trượt, tự nhiên mình cầm cây bút xong viết lên cái điện thoại, xong tự mình thấy mình ngầu luôn. Mặc dù cái cốt mình không có sang nhưng ai nhìn mình cũng thấy mình sang hết á", chị vui vẻ kể lại.

Sau phần chia sẻ, Samsung đã bất ngờ trao tặng chị món quà đặc biệt là chiếc Galaxy S23 Ultra, smartphone mang những đặc điểm kế thừa của dòng Galaxy Note quay trở lại dưới hình hài mới, nhưng hoàn thiện hơn về tính năng.

Dù không thật sự mang danh nghĩa thế hệ thứ 11 của Galaxy Note, nhưng có thể thấy S23 Ultra vẫn khiến người hâm mộ "phát cuồng" vì những di sản từ dòng Note được nâng cấp vượt xa những gì họ mong đợi. Giúp họ chấm dứt "cơn khát" dòng Note từ người hâm mộ trung thành.

Chương tiếp theo đầy quyền năng của "quyển ghi chú"

Không để cộng đồng người dùng Note thất vọng, Samsung mang đến bản nâng cấp toàn diện trên dòng Galaxy S23 Ultra khi giảm độ cong màn hình đến 30% so với thế hệ tiền nhiệm, để giúp người dùng ghi chú và tra cứu thông tin trên browser (trình duyệt) cùng lúc dễ dàng hơn, hạn chế sai sót.

Đặc biệt, bút S Pen trên thế hệ này giúp người dùng trích xuất thông minh ảnh chụp màn hình, chuyển đổi tin nhắn văn bản hoặc viết trực tiếp trên các ứng dụng phổ biến như Google, Facebook, WhatsApp hay Viber. "Đũa phép" của Samsung còn mang đến nhiều tính năng thú vị như cắt hình ảnh, dịch văn bản, ghi chú, phác thảo, hay sử dụng làm nút chụp từ xa cho máy ảnh của điện thoại.

Bên cạnh đó, thiết bị còn sở hữu camera có độ phân giải 200MP, chipset Snapdragon 8 Gen 2 mạnh mẽ nhất hiện nay để kết hợp cùng tính năng Nightography - "Mắt thần bóng đêm", cho khả năng đồng hành mạnh mẽ cùng người dùng trong việc thu trọn mọi khoảnh khắc đêm.

Ngoài việc nâng cấp cảm biến camera giúp máy quay phim, chụp ảnh đêm sắc nét và rõ chi tiết hơn, thuật toán AI trên camera của Galaxy S23 Ultra còn hoạt động mượt mà khi có thể tự động cân chỉnh độ sáng, nhận diện chủ thể từ những chi tiết vô cùng nhỏ, cho đến việc xóa phông ngay cả vào ban đêm. Việc người dùng giờ đây chỉ cần làm là chọn một góc thật ưng ý và tự tin tạo dáng, để mang về những bức ảnh "triệu like" mà không cần phải thông qua các ứng dụng chỉnh sửa.

Có thể nói, Galaxy S23 Ultra đã làm tốt nhiệm vụ nối tiếp dòng Galaxy Note, cho thấy Samsung luôn lắng nghe phản hồi, liên tục làm mới trải nghiệm di động cho người dùng, đặc biệt là người dùng Samsung Galaxy lâu năm. "S23 Ultra làm Note fan lâu năm như tôi cảm thấy thân thuộc. Đây xứng đáng là chiếc smartphone kế thừa trọn vẹn tinh thần của Galaxy Note, nâng tầm trải nghiệm trên smartphone cho người dùng", anh Duy Khoa (Admin Cộng đồng Galaxy Fans Việt Nam) cho biết thêm.