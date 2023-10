Gala Better Choice Awards 2023: Kết hợp độc đáo giữa công nghệ và nghệ thuật

Better Choice Awards 2023 được kỳ vọng sẽ là một sự kiện đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ tiêu dùng và ô tô, mang đến một cuộc hội ngộ độc đáo giữa công nghệ và nghệ thuật.

Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 29/10/2023 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc, thuộc khu công nghệ cao Hòa Lạc, với sự tham gia của các quan chức quan trọng của Chính phủ, bao gồm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông cho thấy sự ủng hộ và công nhận của chính quyền đối với sự đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ.

Sự kiện Better Choice Awards 2023: Đánh dấu đột phá công nghệ và sản phẩm tiêu dùng

Một điểm đặc biệt của Better Choice Awards 2023 là sự kết hợp với Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2023, tạo ra một sự kiện độc đáo và hấp dẫn làm thăng hoa tinh thần đổi mới trong cả hai lĩnh vực.

Đây cũng là sự kiện quan trọng trong ngành công nghiệp công nghệ và sản phẩm tiêu dùng, được chia thành ba hạng mục quan trọng đó là Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Innovative Choice Awards. Điều này thể hiện sự chú trọng đến việc tôn vinh và nhận diện những sản phẩm và dịch vụ xuất sắc trong các lĩnh vực này.

Với sự tham gia của 26 thương hiệu công nghệ, 16 thương hiệu xe và 26 thương hiệu sản phẩm tiêu dùng, Better Choice Awards cũng thực sự thể hiện tính đa dạng và tính cạnh tranh trong ngành. Theo chia sẻ từ Hội đồng thẩm định, sự cạnh tranh này khuyến khích các doanh nghiệp liên tục cải thiện và đầu tư vào sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tại Better Choice Awards giúp thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của công nghệ và sản phẩm tiêu dùng, đồng thời mang lại lợi ích cho người tiêu dùng thông qua việc có nhiều lựa chọn tốt hơn và sản phẩm có hiệu suất cao hơn.

Theo đó, cuộc cạnh tranh sôi nổi trên diễn đàn đã thu hút hơn 5,2 triệu lượt bình chọn cho mỗi hạng mục. Sự tương tác này thể hiện được sự quyết tâm, tập trung của các doanh nghiệp và hiểu rõ tầm quan trọng của việc lắng nghe và đáp ứng mối quan tâm của người tiêu dùng, đồng thời cố gắng để giành được vị trí hàng đầu trong thị trường cạnh tranh.

Theo chia sẻ từ đại diện Better Choice Awards 2023, cuộc thi không chỉ thúc đẩy sự cạnh tranh mà còn khuyến khích sự phát triển và đổi mới trong ngành công nghiệp. Sự hấp dẫn và đa dạng của các sản phẩm cũng như những dự án tham gia cuộc thi này giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn tốt hơn và đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho các doanh nghiệp trong tương lai.

Hơn 11 triệu lượt xem trực tuyến: Better Choice Awards 2023 tạo ra “làn sóng” công nghệ và sáng tạo

Không chỉ là một sự kiện trao giải, Better Choice Awards 2023 còn mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo. Đêm Gala trao giải còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đen Vâu, Double2T, Hồ Ngọc Hà, Grey D tạo ra một không gian giải trí hấp dẫn và phong cách. Điều này giúp cho sự kiện trở nên thú vị và độc đáo hơn bao giờ hết.

Sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật không chỉ là một điểm nổi bật mà còn thể hiện sự đổi mới và sáng tạo đang lan tỏa trong ngành công nghiệp và làm phấn khích những người yêu công nghệ và ô tô trên toàn quốc, minh chứng là sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ sỹ trên sân khấu.

Việc sử dụng công nghệ Mixed Reality và Augmented Reality tại buổi Gala giúp tạo ra những màn trình diễn ấn tượng và mãn nhãn. Ngoài ra, công nghệ trình diễn sân khấu đỉnh cao như Mega livestream đa nền tảng và mapping 3D sẽ mang lại trải nghiệm chưa từng có cho khán giả.

Với hơn 10 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội và Mega Livestream trên hơn 20 nền tảng trang tin tức, Better Choice Awards 2023 dự kiến sẽ thu hút hàng triệu người xem và hàng chục nghìn người xem trực tiếp qua livestream, tạo ra một làn sóng tương tác lớn về công nghệ và sáng tạo.

Better Choice Awards 2023 hứa hẹn sẽ là một sự kiện đáng chú ý, tạo nên sự thú vị và kích thích sự đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ và ô tô. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia vào cuộc hội ngộ giữa công nghệ và nghệ thuật tại đêm Gala trao giải vào ngày 29/10/2023 và Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2023 trong 5 ngày.

Better Choice Awards là một sự kiện mang tầm quốc gia, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng VCCorp, nằm trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) và Lễ Khánh thành NIC Hòa Lạc từ ngày 28/10 - 1/11. Sự kiện Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia triển khai cùng các đối tác lớn uy tín, trong đó có VCCorp. Sự kiện dự kiến thu hút hàng nghìn khách tham gia trong và ngoài nước cùng sự góp mặt của rất nhiều tập đoàn công nghệ đổi mới sáng tạo hàng đầu.