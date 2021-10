Gái xinh gây sốc khi tiết lộ bị ám ảnh ngoại hình: Mỗi ngày trang điểm từ 5h sáng, giảm cân bằng cách nôn ói

Là một phụ nữ Hàn Quốc, bạn sẽ thường xuyên đối mặt với sự tự ti trên cơ thể của bản thân cũng như lao vào cuộc chiến làm đẹp không hồi kết. Trong chương trình Ask Us Anything Fortune Teller mới đây, cô gái Park Gyu Hee (25 tuổi) đã xuất hiện với tư cách khách mời và chia sẻ về chứng ám ảnh ngoại hình của mình.



Cô nàng cho biết: "Tôi bị ám ảnh ngoại hình đến mức nó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cuộc sống của tôi. Nếu ngủ dậy muộn và phải đi làm với lớp trang điểm ít hơn thì buổi trưa tôi sẽ không ăn cơm và ngồi trang điểm lại toàn bộ. Tôi cũng không cho bạn trai nhìn thấy mặt mộc của mình. Kể cả đi siêu thị tôi cũng đội mũ và đeo khẩu trang, đi xa một chút tôi cũng phải trang điểm".

Park Gyu Hee tiết lộ, hằng ngày cô thường thức dậy từ 5h sáng và dành ra 2-3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị, bao gồm tắm rửa, làm tóc, dưỡng da và trang điểm.

Do thường xuyên đi ngủ lúc 2, 3h sáng nên Park Gyu Hee không ngủ được nhiều và luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải khi làm việc

Thậm chí, cô nàng còn rất nhạy cảm với việc tăng cân: "Tôi không ăn nhiều, so với lượng đồ ăn nạp vào thì tôi tập thể dục rất nhiều. Tôi còn thực hiện những biện pháp ăn kiêng không tốt cho cơ thể, nghiêm trọng hơn là có lúc tôi còn cố tình móc họng nôn hết ra".

Nỗi ám ảnh ngoại hình đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của Park Gyu Hee. Chương trình sau khi phát sóng cũng khiến đông đảo khán giả bàn tán sôi nổi. Đa số đều không ủng hộ cách làm đẹp mù quáng này vì cái đẹp thực sự luôn xuất phát từ sự khỏe khoắn.

Nguồn: VKR News