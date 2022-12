Friluftsliv: Lối sống mang lại hạnh phúc cho người Bắc Âu khi ở ngoài trời, gần thiên nhiên

Thực tế, hòa mình vào thiên nhiên không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất mà còn tốt cho cả sức khỏe tinh thần của bạn. Từ việc tăng cường lượng serotonin khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cho đến tác động của việc đi dạo đều mang lại rất nhiều lợi ích. Đó là lý do tại sao rất nhiều người hướng về thiên nhiên để chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình.

Tuy nhiên, khi thời tiết trở nên xấu đi, việc ra ngoài trời có vẻ trở nên kém hấp dẫn hơn. Vào mùa đông, trời tối nhanh hơn, không khí lạnh hơn, thậm chí là những cơn mưa buốt giá có thể khiến kế hoạch ngoài trời phải hủy bỏ. Thật khó để tìm ra thời gian và động lực để ra ngoài trong điều kiện như vậy. Nhưng theo người Bắc Âu, thực hành friluftsliv sẽ mang đến sự khác biệt lớn đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần trong mùa đông.

Friluftsliv là gì?

Khái niệm friluftsliv, tạm dịch là "cuộc sống ngoài trời", phổ biến rộng rãi ở các quốc gia Bắc Âu, nơi mà ngày ngắn và nhiệt độ lạnh sâu kéo dài suốt những tháng mùa đông, nhưng việc ra ngoài và tận hưởng không khí là một phần của cuộc sống của người dân nơi đây.

Người Bắc Âu coi đây giống như một giải pháp cho chứng rối loạn cảm xúc theo mùa hay chứng buồn bã vào mùa đông, đồng thời có thể khuyến khích bạn duy trì hoạt động vào các thời điểm nhất định trong ngày thay vì dành thời gian cuộn tròn trong nhà.

Niels Eek, nhà tâm lý học người Thụy Điển và đồng sáng lập ứng dụng phát triển cá nhân và sức khỏe tinh thần Remente giải thích: “Ở Thụy Điển, chúng tôi có một câu nói: 'Không có thời tiết xấu, chỉ có quần áo xấu'. Frilufsliv là thứ đã ăn sâu vào người Thụy Điển chúng tôi từ khi còn nhỏ. Đây là lý do tại sao, ngay cả trong mùa đông lạnh giá, người ta vẫn thường thấy các nhóm bạn gặp nhau ngoài trời, đi bộ hay leo núi, dã ngoại cùng nhau.”

Friluftsliv đóng một phần thiết yếu trong cuộc sống của hầu hết người dân Bắc Âu. Đó có thể là do nơi này nhiều đất đai, dân số ít và có thể tự do đi lại, và một phần là do việc hòa mình vào thiên nhiên đã được chứng minh là giúp tăng cường sức khỏe tinh thần, thể chất.

Lợi ích của friluftsliv

Theo Eek, chẳng có gì là bí mật khi ở ngoài trời mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Kết nối với thiên nhiên góp phần làm giảm mức độ lo âu, căng thẳng và trầm cảm. Một nghiên cứu mới đây cho thấy rằng dành ít nhất 120 phút mỗi tuần trong thiên nhiên sẽ mang đến trạng thái sức khỏe thể chất lẫn tinh thần tốt.

Mặc dù ra ngoài khi trời sắp mưa có vẻ không phải là cách tốt nhất để khiến bản thân vui lên, nhưng nắm lấy friluftsliv chính là đặt những lo lắng này lại phía sau và tận hưởng không gian ngoài trời.

Ở không gian ngoài trời trong một thời gian dài khi thời tiết xám xịt, lạnh và ẩm ướt nghe có vẻ không hấp dẫn lắm, nhưng người Na Uy có câu ngạn ngữ rằng: “Ut på tur, aldri sur” (tạm dịch: Đi bộ đường dài không bao giờ cho chúng ta cảm giác tồi tệ).

Về cơ bản, điều này có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ hối tiếc khi đi ra ngoài. Ở ngoài trời và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm hạnh phúc nhất.

Việc thực hành friluftsliv cũng có thể giúp bạn cảm thấy gắn bó hơn với cộng đồng và nơi mình đang sống, bởi bạn sẽ làm quen với những người đang sống trong khu vực của bạn. Không chỉ vậy, đó còn là một cái cớ để giao lưu, trò chuyện.

Khi đi bộ đường dài ở Bắc Âu, người ta thường hay chào nhau trên đường. Lý do cho điều này là vì tất cả đều tham gia vào cùng một hoạt động, cùng nhau tận hưởng thiên nhiên, và vì vậy những người gặp trên đường đều là bạn. Sự thân thiện xã hội này không đòi hỏi phải tiếp xúc thân thể nhưng thực sự có thể khiến ai đó vui vẻ. Mỉm cười và nói xin chào từ một khoảng cách an toàn có thể mang lại năng lượng tích cực cho người đối diện.

Làm thế nào để friluftsliv trong mùa đông?

Đi ra ngoài, dù mưa hay nắng

Bất kể thời tiết thế nào, friluftsliv là việc ra ngoài và khám phá những gì thế giới tự nhiên mang lại.

Tất nhiên là việc ngồi trên ghế đá công viên và ăn trưa có thể không phải là một hoạt động khả thi trong ngày mưa, nhưng bạn vẫn có thể đi dạo với ô. Đó là học cách thích nghi với những gì thời tiết mang lại cho bạn.

Tận dụng tối đa giờ nghỉ trưa

Đừng ăn bữa trưa ngay tại bàn làm việc hay ở nhà. Hãy ra ngoài và di chuyển, thậm chí bạn có thể mang bữa trưa của mình theo.

Tham gia tập thể dục ngoài trời

Nếu bạn chán việc tập thể dục ở nhà và không thích đến phòng tập thể dục vào lúc này, thì tập thể dục bên ngoài có thể là giải pháp mà bạn đang tìm kiếm. Bạn thậm chí có thể làm điều đó với một người bạn.

Ủ ấm

Dành thời gian ở bên ngoài có thể trở nên tồi tệ nếu bạn không được trang bị phù hợp, vì vậy bạn sẽ muốn đầu tư vào một vài thứ thiết yếu quan trọng như áo giữ nhiệt, áo gió chống nước hay một đôi giày ấm áp.

Một chiếc mũ len, một đôi găng tay và một chiếc khăn quàng cổ cũng có thể là một ý tưởng hay nếu bạn dễ cảm thấy lạnh hoặc dự định ra ngoài vào sáng sớm khi sương giá vẫn còn trên mặt đất.

Tận hưởng thời gian một mình

Việc gặp gỡ những người khác ở ngoài trời là một cách tuyệt vời để kết nối, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cũng không thể tận hưởng thời gian bên ngoài một mình.

Cho dù bạn chạy bộ một mình, leo núi một mình hay đơn giản là ngồi trên băng ghế dài và đọc sách, thì việc ở bên ngoài một mình cũng là một cách tuyệt vời để xoa dịu tâm trí.