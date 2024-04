FPT Play - Nền tảng giải trí, xem phim miễn chê cho kỳ nghỉ lễ

Dịch vụ xem truyền hình trực tuyến đã trở thành một hình thức giải trí linh hoạt và thuận tiện khi nhu cầu thưởng thức những tác phẩm điện ảnh bom tấn của khán giả ngày một đa dạng. Không nằm ngoài guồng quay, FPT Play tiếp tục mở rộng tệp nội dung giải trí với hàng loạt tựa phim Việt Nam và châu Á cập nhật, giúp khán giả tiếp cận những bộ phim điện ảnh mới nhất sau hạ rạp.



Chưa dừng lại ở đó, trong kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới, FPT Play sẽ mang "rạp phim di dộng" đến tận từng toa tàu hỏa để khách hàng có thể thỏa sức giải trí trên mọi hành trình.

Bổ sung hàng ngàn giờ phim mới

Từ ngày 24/4, FPT Play mang đến cho khán giả hàng loạt phim Việt Nam chiếu rạp có doanh thu cao nhất mọi thời đại như Nhà Bà Nữ, Con Nhót Mót Chồng, Em Và Trịnh hay Đất Rừng Phương Nam… Chưa dừng lại ở đó, loạt phim điện ảnh châu Á đặc sắc, mới nhất cũng được cập nhật như: Yêu Lại Vợ Ngầu (Love Reset), Vây Hãm: Không Lối Thoát (Round Up: No Way Out), Đầu Gấu Đụng Đầu Đất (Bearman) hay Nhân Duyên Tiền Đình (Honeysweet)...

Định kỳ mỗi tháng, danh sách phim của FPT Play sẽ tiếp tục được bổ sung những tựa phim ăn khách, phim độc quyền hoặc đồng quyền mới ra rạp cùng những cái tên làm mưa làm gió tại các giải thưởng về điện ảnh như Oscar hay Cannes… Với những tính năng nổi bật như đề xuất nội dung theo thói quen cá nhân, tiếp tục phát nội dung tại điểm dừng trước đó và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khán giả sẽ có những phút giây giải trí thoải mái khi theo dõi nội dung trên FPT Play.

Giải trí đặc sắc trên mọi hành trình

Đáp ứng mong đợi và nhu cầu giải trí ngày càng cao của khách hàng trên mỗi hành trình, FPT Play đã không ngừng đổi mới và nâng tầm trải nghiệm của ứng dụng để mang đến những phút giây giải trí sống động. Chỉ cần mang theo các "smart device" như máy tính bảng hay điện thoại thông minh, khách hàng sẽ dễ dàng "lạc bước" vào thế giới giải trí muôn màu.

Với tính năng Download To Go được phát triển dành riêng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng, khách hàng còn có thể tải miễn phí bộ phim hay chương trình ưa thích để theo dõi trên mọi hành trình từ đường bộ đến đường hàng không mà không cần kết nối Internet. Mỗi nội dung tải về sẽ có thời hạn xem trong 48 giờ, tính từ thời điểm hoàn thành quá trình tải nội dung về thiết bị của khách hàng. Chỉ cần cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, sau đó đăng ký và đăng nhập vào tài khoản, khách hàng đã có thể sử dụng dịch vụ dễ dàng.

Đặc biệt, từ ngày 27/4, FPT Play sẽ thử nghiệm dịch vụ hoàn toàn miễn phí 1 tháng tại hai khoang giường nằm của chuyến tàu Chất lượng cao, hành trình khứ hồi giữa TP HCM - Đà Nẵng (SE21, SE22). Chỉ cần kết nối wifi dành riêng cho khoang, khách hàng có thể khám phá danh sách những bộ phim bom tấn có trên FPT Play. Sự kiện hứa hẹn mở ra nhiều hoạt động hợp tác giữa FPT Play và Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam.

Với kho nội dung giải trí phong phú như phim điện ảnh nổi tiếng Âu Mỹ, phim truyền hình đặc sắc của Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan hay Việt Nam, cùng các chương trình truyền hình như gameshow, hài kịch, ca nhạc, thể thao và thiếu nhi, FPT Play sẽ mang đến cho khách hàng những phút giây giải trí thú vị trên mỗi hành trình. Tải ứng dụng và đăng ký tài khoản FPT Play ngay để hưởng trọn nhiều điều thú vị.