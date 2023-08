FIFTY FIFTY lọt top những ca khúc nổi bật nhất mùa hè 2023

Spotify mới đây đã đăng tải danh sách 20 ca khúc nổi bật nhất trong mùa hè này. Trong đó, những người yêu nhạc K-Pop vô cùng phấn khích khi nhận thấy Jungkook - thành viên nhóm nhạc BTS - và FIFTY FIFTY cũng có mặt trong danh sách này.

Cụ thể, trong khi ca khúc solo Seven của Jungkook đứng ở hạng thứ 3 thì "tân binh" FIFTY FIFY xếp ở vị trí thứ 11 cùng bản hit Cupid. Việc Cupid có mặt trên BXH này thực chất là điều không quá ngạc nhiên khi ca khúc đã "làm mưa làm gió" trên mọi nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và được khán giả trên toàn thế giới ưa chuộng.

Trước đó, Cupid cũng giúp FIFTY FIFTY trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop đầu tiên sở hữu ca khúc trụ hạng 20 tuần liên tiếp trên BXH Hot 100. Chưa dừng lại ở đó, bản hit này cũng san bằng kỉ lục với Butter của tiền bối BTS để trở thành hai ca khúc K-Pop trụ hạng lâu thứ 3 trong lịch sử.

Ngoài ra, một số ca khúc nổi bật khác trong mùa hè này cũng có mặt trong danh sách của Spotify, đó là Cruel Summer của Taylor Swift ở hạng 4, Flowers của Miley Cyrus hạng 7, As It Was của Harry Styles hạng 10...

Ở thời điểm hiện tại, FIFTY FIFTY vẫn đang là chủ đề nóng sau vụ kiện lùm xùm với công ty chủ quản ATTRAKT. Hiện tòa án đã hủy bỏ yêu cầu xin đình chỉ hợp đồng của nhóm, tuy nhiên các thành viên vẫn có ý định tiếp tục nộp đơn kiện lần thứ 2.