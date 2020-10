Fangirl chính hiệu đi thi Olympia: Gặp câu hỏi về BLACKPINK đã thoăn thoắt trả lời khi MC chưa đọc xong

Chắc hẳn, trong mắt nhiều người những người học giỏi thường là những cái tên "mọt sách", ngoài học giỏi các môn học ở trường ra thì chẳng biết đến thú vui nào. Nhưng điều này có lẽ là "định kiến" sai bét nhè, vì nhiều học bá cho thấy ngoài việc tường tận mọi kiến thức trong trường học, họ cũng có một bụng những sở thích rất đời thường và thậm chí nói về các vấn đề xung quanh, họ cũng am hiểu không kém.

Chẳng hạn như cô bạn thí sinh trong tập thi mới nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 dưới đây. Cùng so tài với 3 thí sinh khác cực mạnh nhưng nữ sinh Nguyễn Phú Thiên Hương, sinh năm 2004, đại diện của trường THPT Nhơn Trạch, Đồng Nai cũng kịp ghi dấu ấn với khán giả bằng phần thi Khởi động ấn tượng.

Trong phần Khởi động của cô bạn, có một câu hỏi với nội dung như sau: Tháng 6/2020, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nào được tổ chức Guinesss công nhận 5 kỷ lục với MV "How you like that"?

Thiên Hương cùng câu hỏi về BLACKPINK của mình (Nguồn: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia)

Chưa cần MC Ngọc Huy đọc hết câu hỏi, Thiên Hương đã đưa ra ngay đáp án ngay lập tức là BLACKPINK, và tất nhiên với sự chính xác của mình, câu hỏi này đã mang về cho cô bạn 10 điểm và kết thúc phần thi với tổng số điểm 50.

Có thể thấy, nữ sinh 10x này là một fangirl chính hiệu vì cô nàng có thể trả lời một câu hỏi về idol một cách nhanh chóng và cực kỳ tự tin. Mặc dù MV được nhắc đến cùng BLACKPINK đã quá nổi tiếng thế nhưng không thể phủ nhận, trong một cuộc thi áp lực như Olympia việc có một đáp án đúng quả không phải là điều dễ dàng.

Trước đó, vào tháng 6 năm 2020, 4 cô gái trong nhóm nhạc đình đám trên đã được tổ chức Guiness thế giới công nhận 5 kỷ lục bao gồm:

- Video Youtube được xem nhiều nhất trong 24 giờ.

- MV được xem nhiều nhất trong 24 giờ trên Youtube.

- MV của nhóm nhạc Kpop được xem nhiều nhất trong 24h trên Youtube.

- Video có lượng người xem công chiếu trực tiếp nhiều nhất.

- MV trên YouTube có người xem công chiếu trực tiếp nhiều nhất.

Nguồn: Internet

Hồi tháng 2/2020, thí sinh Nguyễn Thái Hoàng đến từ THPT Nguyễn Tất Thành, Yên Bái cũng từng gây sốt vì cách thể hiện tình yêu dành cho thần tượng của mình là nhóm nhạc TWICE qua một bài nhảy cover lại bản hit "Fancy" sôi động ngay giữa sân khấu Olympia.

Đúng là không thể đùa được với những thí sinh Olympia, vì họ là những người có kiến thức sâu rộng ngay cả ở lĩnh vực âm nhạc, giải trí. Ai tham gia chương trình này hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những câu hỏi đa dạng như thế này nhé!

Thí sinh Olympia tự tin cover lại hit Fancy của TWICE (Nguồn: Cắt clip)