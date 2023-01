Faker tiếp tục lập kỷ lục mới, cộng đồng LMHT đồng loạt gọi tên 'The GOAT'

Sau trận ra quân đầy thuận lợi trước Gen.G Esports , T1 hướng đến một đối thủ cũng mạnh không kém ở Mùa Xuân 2023 - KT Rolster. Đối với người hâm mộ LCK, trận đấu này còn được gọi là "Đại chiến truyền thông" khi cả hai đội đều thuộc về những tập đoàn truyền thông hàng đầu xứ kim chi. Ấy là chưa kể, trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, KT cũng có nhiều sự bổ sung chất lượng cho đội hình.



Trận "đại chiến truyền thông" giữa KT Rolster và T1 - nguồn: Twitter

Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và đặc biệt, KT lại là đội vươn lên dẫn trước sau ván 1. Nhưng trận thua bất ngờ cũng giúp các tuyển thủ T1 tỉnh táo kịp thời. Hai ván đấu sau đó là sự hủy diệt của T1 trước đối thủ quen thuộc. Faker, Gumayusi, Keria là những nhân tố nổi bật nhất trong chiến thắng lần này của T1. Đặc biệt, Gumayusi và Keria được chọn làm MVP của trận đấu này.

Keria (trái) và Gumayusi là hai MVP của trận "đại chiến truyền thông" - nguồn: LoL Esports

Nhưng Faker lại chính là cái tên chiếm hết mọi spotlight sau trận đấu với KT. Cụ thể, Đường Giữa nhà T1 tiếp tục đạt đến một cột mốc mới trong sự nghiệp: tuyển thủ đầu tiên trong lịch sử LCK đạt cột mốc 2700 mạng hạ gục xuyên suốt chiều dài giải đấu này. Anh hơn người thứ hai là Deft đến 449 mạng hạ gục. Cần phải biết, Deft là Xạ Thủ - vị trí thường được nhường các mạng hạ gục trong khi Faker chỉ là Đường Giữa và cả hai tuyển thủ bằng tuổi nhau.

Nhưng Faker thu hút mọi sự chú ý khi đạt thêm một cột mốc mới trong sự nghiệp - nguồn: Twitter

Ngoài ra, bức ảnh Faker với chữ "The GOAT" (Greatest of all time = vĩ đại nhất mọi thời đại) cũng được cộng đồng LMHT thi nhau chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Có thể thấy rõ từng thông số, cột mốc mà Faker đã chinh phục. Ngoài ra, tỷ lệ thắng của anh lên đến khoảng 72% - một con số vô cùng khủng khiếp, nhất là khi T1 đã từng trải qua không ít giai đoạn khó khăn.

Bức ảnh Faker kèm chữ "The GOAT" được khán giả chia sẻ rộng rãi - nguồn: Twitter

Có thể nói, mỗi trận đấu của Faker hiện tại đều được cộng đồng LMHT theo dõi với tâm thế mong chờ anh sẽ lập nên những cột mốc mới. Và chắc chắn một điều: dù Faker có giải nghệ, nhưng những kỷ lục mà anh đã lập nên trong sự nghiệp vĩ đại của mình sẽ rất khó để có bất kỳ tuyển thủ nào có thể tiếp bước.