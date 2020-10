Emily Ở Paris: Giấc mộng Paris phù phiếm đầy hoang đường tiếp tục được thổi phồng, bạn cần gì "mang não" khi xem?

Từ lâu, Paris đã không còn là danh từ chỉ một địa danh mà dần trở thành một tính từ rất thơ mộng và đẹp đẽ nói về lối sống, phong cách thời trang, thậm chí cách yêu đương. Số người mơ mộng một lần được đặt chân tới Paris nhiều đến mức những cuốn sách như Sống Như Người Paris, Ở Paris - Tán Gẫu Cùng Gái Pháp, Rất Thần Thái, Rất Paris… đã tái bản hết lần này đến lần khác. Không ai biết rõ liệu lối sống chậm rãi và lãng mạn bên những ly rượu vang, hay những nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp liệu có thực sự xảy ra ở Paris mỗi ngày? Nhưng chẳng sao cả, rất nhiều người vẫn mơ ước, phát cuồng và tin vào nó. Sự xuất hiện của bộ phim Emily In Paris (Emily Ở Paris) chỉ góp phần tô điểm thêm vào giấc mộng Paris đã tồn tại trong lòng bao người bấy lâu nay.

Bạn tìm kiếm điều gì ở một bộ phim không cần "mang não" khi xem như Emily In Paris? Đừng đòi hỏi những tình tiết gay cấn hay những pha giải quyết tình huống sắc sảo, đầy hồi hộp và logic. Ngoài bối cảnh đẹp choáng ngợp, quần áo thời thượng, những câu "cà khịa" đậm chất Mỹ, series này đâu cần gì hơn thế? Emily In Paris đã trở thành một sản phẩm giải trí đúng nghĩa: khán giả sẽ cười cho thỏa rồi quên đi, sẽ mơ về một cuộc sống phù phiếm không có thật, và có thể ngưỡng mộ Emily vì lý tưởng sống là chính mình và yêu chính mình, dù cô ấy ngốc nghếch thế nào đi chăng nữa.

Sự "mất não" đáng yêu của một cô nàng mộng mơ giữa Paris: Nữ quyền đâu cần phải gai góc?

Do Lily Collins thủ vai - Emily Cooper là một cô nàng sinh sống tại Chicago (Mỹ) và bất ngờ có được cơ hội đến Paris (Pháp) làm việc. Kể từ khoảnh khắc đó, cuộc sống trong mơ của cô tại kinh đô ánh sáng đã bắt đầu. Trái ngược với những bộ phim chick flick đậm màu nữ quyền như Sex And The City, Confession Of A Shopaholic hay The Devil Wears Prada - những nhân vật nữ thường có nhiều "đất" để thể hiện tài năng và thuyết phục người xem, thì ở Emily In Paris, những gì khán giả được xem chỉ là bề nổi của các bộ phim đình đám trên cộng lại: quần áo thời thượng, phụ kiện đẳng cấp, bối cảnh xa hoa, hàng loạt trai xinh gái đẹp.

Tuy Emily In Paris có một vài cú twist và drama trong từng tập phim, nhưng chung quy, mọi tình huống mà Emily gặp phải đều được làm chưa tới và chưa sâu. Chính cách xử lý lưng chừng này đã tạo ra không khí chung cho toàn bộ series Emily In Paris: hài hước nhưng phi logic, đẹp đẽ đến mức hoang đường, phù phiếm ở mức độ khó chấp nhận. Nếu bạn đã quen với một nhân vật nữ đầy mạnh mẽ, gai góc và thực tế, thì cuộc sống của Emily sẽ khiến bạn cảm thấy ức chế đến mức phải la lên đầy bất công: Vì sao cô ta ăn may nhiều đến vậy mà vẫn giữ được công việc, thậm chí còn được bao anh giai săn đón và dùng đồ hiệu không lặp bộ nào? Nhưng giá trị mà Emily tạo ra chưa từng nằm ở một kịch bản thực tế "sát sườn" với cuộc sống đầy áp lực của một nhân viên Marketing.

Không khí chung mà toàn bộ series Emily In Paris mang lại đơn giản là: hài hước nhưng phi logic, đẹp đẽ đến mức hoang đường, phù phiếm ở mức độ khó chấp nhận. Cine | Kenh14

Hình ảnh nữ quyền thời hiện đại mà Emily mang đến nằm ở những bước chân tự tin đầy lạc quan trên đường phố Paris dù vừa chia tay người yêu sau chuỗi ngày trông chờ anh ta từ Chicago tới Pháp thăm mình. Emily khoác lên mình những món đồ đẹp đẽ và đầy sắc màu, cô rực rỡ theo cách riêng và không ngại nói lên con người thật của mình giữa ánh mắt có phần kỳ thị của nhiều đồng nghiệp mới. Sự "nhập gia tùy tục" đôi lúc sẽ đánh mất con người thật của mình, còn Emily chọn yêu mến và tận hưởng Paris bằng sự nhiệt huyết của một cô gái Mỹ chính hiệu. Một cô gái biết mình đẹp và biết mặc đẹp, luôn rạng rỡ và vui vẻ với tất cả mọi người, dù có "mất não" một cách hơi phi lý đi chăng nữa, vẫn dễ dàng nhận được sự bao dung từ cuộc đời.



"Thật đáng báo động nếu Emily trở thành hình mẫu cho các cô gái hướng đến" - Đó là một trong những nhận định sau loạt cảnh phim Emily ngủ với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, thậm chí liên tục "nhòm ngó" người yêu của bạn thân, không chú tâm vào công việc mà lại thành công quá dễ dàng. Tạm gác những mối quan hệ rắc rối xung quanh Emily sang một bên, thì Emily vẫn xứng đáng là một đại diện cho giấc mơ đặt chân đến Paris của biết bao cô gái ngoài kia. Emily cho người ta quyền tưởng tượng và mơ ước về một cuộc sống không tì vết. Đã có quá nhiều bộ phim gai góc nhằm tôn vinh tính nữ quyền trong xã hội hiện đại, Emily In Paris đâu cần thiết phải gia nhập đường đua ấy trong khi một nhân vật nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống theo cách rất thời thượng, rực rỡ sẽ khiến người ta tạm quên đi những căng thẳng đời thường.

Emily vẫn xứng đáng là một đại diện cho giấc mơ đặt chân đến Paris của biết bao cô gái ngoài kia, cho người ta quyền tưởng tượng và mơ ước về một cuộc sống không tì vết. Cine | Kenh14

Màn "cà khịa” duyên dáng từ vị trí của người Mỹ trên đất Pháp: Paris là miền đất hứa cho những tâm hồn lãng đãng?

Emily In Paris được giới thiệu là một bộ phim mang góc nhìn của người Mỹ về Paris. Ở Emily In Paris gìn giữ được trọn vẹn vẻ đẹp thơ mộng của kinh đô nước Pháp với những biểu tượng quen thuộc như Seine, tháp Eiffel, những tòa nhà cổ kính nhuốm màu thời gian… Thậm chí, cách ăn mặc thời thượng của nhân vật chính hay cổ điển từ những nhân vật phụ đều xứng tầm kinh đô thời trang thế giới. Thoạt nhìn, tưởng chừng Emily In Paris đang góp phần tô điểm thêm cho những lời ca ngợi về Paris như một thành phố mộng mơ để sống thật chậm, thật an nhàn và tận hưởng cuộc đời đầy lãng mạn, sang trọng. Tuy nhiên, cách các tình huống ở Emily In Paris xảy ra lại góp phần biến bộ phim trở thành một bức tranh biếm hoạ cực thâm thuý mà người Mỹ đã vẽ nên trên đất Pháp.

Cách các tình huống ở Emily In Paris xảy ra lại góp phần biến bộ phim trở thành một bức tranh biếm hoạ cực thâm thuý mà người Mỹ đã vẽ nên trên đất Pháp. Cine | Kenh14

Bộ phim xây dựng nên hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược - sự lãng đãng, thơ thẩn của người Pháp và sự nhiệt huyết, nhanh nhẹn của người Mỹ. Một tình huống "dở khóc dở cười" trong phim là Emily bị đuổi việc, nhưng hai đồng nghiệp người Pháp lại khuyên cô ấy đừng lo lắng vì thủ tục, giấy tờ ở đây rất rườm rà, cuối cùng, chẳng ai bị đuổi việc cả đã phần nào cho thấy sự quan liêu, dài dòng trong bộ máy của Pháp. Hay khi Emily bàn chuyện công việc tại một bữa tiệc tối, Sylvie đã thốt lên: "Cô có bị điên không?" chứng tỏ người Mỹ làm việc ngay khi có cơ hội, còn người Pháp cho rằng buổi tối sau giờ làm chỉ để thư giãn.



Một hình ảnh lặp đi lặp lại xuyên suốt series này chính là khung cảnh những người Pháp ngồi uống rượu bất kể ngày đêm: đồng nghiệp của Emily đi làm vào lúc 10 giờ sáng, uống champagne mỗi giờ nghỉ trưa, những người bạn "chill" cùng rượu vang vào lúc 9 giờ sáng… Và cả một câu thoại rất trào phúng về lối sống buông thả của người Pháp khi một khách hàng nói với Emily: "Cô biết người Pháp làm gì tại điểm bĩ cực không? Họ làm tình". Nhiều người sẽ mặc định phong cách chậm rãi và tận hưởng ấy là cái đẹp vốn thuộc về Paris, còn người Mỹ, biết đâu lại đang cho rằng đó là một tác phong đáng "cà khịa"?

Cựu tổng thống của Pháp - Veléry Giscard d'Estaing từng trả lời nhà văn Mỹ Elaine Sciolino rằng: "Tôi chưa bao giờ gặp một người Mỹ thực sự hiểu điều gì thúc đẩy xã hội Pháp". Thông điệp thẳng thắn ấy đã nhắc nhở về sự phân chia văn hoá giữa thế giới cũ và thế giới mới, với mặc định người Pháp sành sỏi và người Mỹ không biết gì. Hay ngay khi bộ phim Emily In Paris vừa phát hành, hàng loạt bình luận gay gắt từ người Pháp về bộ phim đã đầy rẫy trên mạng xã hội: "Người Paris sẽ không dễ gì nhận ra cuộc sống hàng ngày của họ", "Bạn sẽ dễ dàng tìm ra những điều sáo rỗng về Paris ở Emily In Paris", "Tôi sống ở Paris 10 năm và chưa bao giờ có một hàng xóm đẹp trai như vậy"...

Như cách Emily In Paris tô điểm vào giấc mơ hão huyền về nước Pháp của nhiều cô gái trẻ, thì một lần nữa, bộ phim này tiếp tục "bồi" thêm những cuộc tranh cãi chưa bao giờ đi đến hồi kết về văn hoá Mỹ và văn hoá Pháp đã tồn tại trong nhiều thập kỷ. Emily Cooper trong bộ phim Emily In Paris được xây dựng như một người Mỹ không biết gì. Cô nàng phải trải qua những tình huống không mấy dễ chịu, liên tục bị đồng nghiệp nhắc nhở một cách khó chịu. Đó có thể là sự khác biệt trong phong tục tập quán, cũng có thể là sự áp đặt về văn hoá ứng xử mà người Mỹ nhìn thấy ở Paris.

Triết lý sống thú vị từ giấc mơ "ăn ngon mặc đẹp" của bao người: Emily In Paris không hề hoang đường đến thế?

Tạm gác lại một cuộc sống phù phiếm đến mức hoang đường, hay quên đi góc nhìn chủ quan của người Mỹ khi làm bộ phim này thì Emily In Paris vẫn tồn tại nhiều triết lý thú vị. Bạn sẽ học được một chút từ lối sống lạc quan của Emily, niềm đam mê ca hát cháy bỏng của cô nàng Thượng Hải Mindy Chen hay lối sống tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống cùng lối cư xử lịch thiệp của những người Paris chính hiệu. Một số câu thoại của Emily In Paris hài hước, đơn giản mà vẫn khiến bạn suy ngẫm.

"Tôi thấy lối cân bằng của người Mỹ sai rồi. Các cô sống để đi làm. Chúng tôi làm để sống", "Phải, kiếm tiền cũng tốt nhưng cái cô gọi là thành công, tôi thấy như án phạt. Đi làm là hạnh phúc? Có lẽ cô không biết hạnh phúc là gì" - Luc, đồng nghiệp của Emily nói. Người Paris trong một bộ phim Mỹ được khắc họa bằng tác phong chậm rãi, đôi lúc lười biếng khi làm việc. Nhưng thời gian nghỉ ngơi và đi tìm hạnh phúc thực sự trong cuộc sống, chăm sóc cho các mối quan hệ xung quanh mình là điều cần thiết không chỉ đối với người Paris mà đối với tất cả mọi người.

"Hút thuốc là một niềm vui. Sống mà không vui thì sống làm gì" - Paul Brossard đã nói vậy khi Emily khuyên: "Thuốc lá gây ra bệnh tiểu đường và ung thư". Không bàn về tác hại của thuốc lá, nhưng Emily In Paris thực sự là một bộ phim nhắc nhở người xem rất nhiều rằng hãy tận hưởng cuộc sống. Từng nhân vật trong phim, dù quan điểm làm việc và văn hoá sống khác biệt, nhưng họ luôn đi tới một đích đến - sự hạnh phúc, vui vẻ trong những chọn lựa của mình. Hoàn toàn không phải một viễn cảnh quá hoang đường như cuộc đời Emily, thông điệp này mạnh mẽ, tích cực và cần thiết cho bất cứ ai.

Đừng dành cho Emily In Paris những cái nhìn khắt khe và đòi hỏi series này đi theo một cách làm logic hơn. Bộ phim được tạo ra với mục đích giải trí để nhiều người trong chúng ta nhìn thấy một phần ước mơ "ăn ngon mặc đẹp" của mình qua những khung hình trau chuốt và tình huống hài hước. Một bộ phim như Emily In Paris không thể nào "dạy hư" người xem như những lo ngại đầy rẫy trên mạng xã hội suốt thời gian vừa qua, giống như cách nhân vật Julien nói: "Những kết cục có hậu thường rất Mỹ, còn người Paris thích một kết cục bi thương. Và ta sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi cuộc đời nhờ xem một bộ phim đâu. Không bao giờ".

Nguồn ảnh: Internet, Netflix