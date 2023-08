Em gái ruột lần đầu lộ diện trong ảnh chung với Han So Hee, ai dè nhan sắc gây tranh cãi

Em gái Han So Hee đăng ảnh chung chụp cùng chị gái nổi tiếng trên IG Story. Cả hai đều sở hữu chiếc mũi cao thẳng và gương mặt nhỏ. Han So Hee còn khiến người hâm mộ cười bò khi nắm tóc em gái đầy hài hước. So về nhan sắc của 2 chị em trong ảnh chụp chung, khán giả không khỏi tranh luận, bàn tán về độ chênh lệch. Em gái được cho là trông bình thường, kém lung linh hơn hẳn so với người chị nổi tiếng