"Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung nũng nịu yêu phát hờn, tạo nên "6 giây thần thánh" náo loạn cả AAA

Tại Asia Artist Awards 2025 (AAA), một trong những khoảnh khắc gây bùng nổ mạng xã hội nhất không đến từ màn trình diễn, mà lại từ… 6 giây aegyo nũng nịu cực đáng yêu của “em gái quốc dân” Kim Yoo Jung. Kim Yoo Jung xuất hiện lộng lẫy và trưởng thành trên thảm đỏ, nhưng chính khoảnh khắc cô ngồi dưới hàng ghế nghệ sĩ mới là tâm điểm của sự chú ý. Khi camera vô tình lia đến và dừng lại, sao nhí 1 thời đã thực hiện một cử chỉ vô cùng tự nhiên và đáng yêu.

Trong tích tắc, Kim Yoo Jung đã hơi bĩu môi nũng nịu, kết hợp với biểu cảm hờn dỗi cùng cử chỉ cắn nhẹ móng tay. Cuối cùng, cô cúi xuống ôm mặt vì quá ngượng ngùng. Khoảnh khắc nũng nịu, duyên dáng và đầy tự nhiên này – kéo dài khoảng 6 giây – đã được các fan nhanh tay cắt lại và tung lên mạng. Nó lập tức trở thành đoạn clip viral khắp các mạng xã hội, được mệnh danh là "6 giây thần thánh" của AAA năm nay.

Kim Yoo Jung làm aegyo khiến mọi trái tim khô cằn nhất cũng phải tan chảy

Ai mà chịu nổi Kim Yoo Jung yêu phát hờn này cơ chứ?

Nữ diễn viên che mặt vì quá ngượng

Điều khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt là sự chân thật. Nó không phải là màn trình diễn được chuẩn bị trước, mà là một khoảnh khắc tương tác tự nhiên, chứng minh nhan sắc và khí chất đáng yêu của Kim Yoo Jung là bẩm sinh, không cần bất cứ kịch bản nào để tỏa sáng.

Cư dân mạng thi nhau khen ngợi vẻ xinh đẹp, đáng yêu của Kim Yoo Jung: "Kim Yoo Jung không già đi mà ngày càng đáng yêu!”, “Nũng nịu nhẹ thôi mà khiến cả lễ trao giải tan chảy”, “Đỉnh cao em gái quốc dân là đây”... Nhiều fan còn cho rằng chỉ một khoảnh khắc như thế cũng đủ giúp cô “ghi điểm tuyệt đối” cho đêm trao giải.

Dù đã trưởng thành và trở thành một nữ diễn viên thực lực, Kim Yoo Jung vẫn giữ nguyên được nét đáng yêu, trong sáng của "em gái quốc dân" ngày nào. Với 6 giây "thần thánh" này, Kim Yoo Jung không chỉ nhận về lời khen mà còn củng cố vững chắc vị thế nữ thần không thể thay thế trong lòng công chúng châu Á.

Kim Yoo Jung xinh đẹp và thu hút trên thảm đỏ AAA 2025

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, đóng phim từ khi mới 5 tuổi. Nữ diễn viên được ưu ái gọi là "em gái quốc dân", có lượng người hâm mộ đông đảo trải dài mọi lứa tuổi. Cô chăm chỉ đóng phim, đời tư sạch bóng scandal. Trong 20 năm sự nghiệp, Kim Yoo Jung ghi dấu ấn qua loạt phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Hwang Jin Yi, Dong Yi... và mới đây nhất là My Demon, Dear X.

Ở tuổi 26, Kim Yoo Jung là mỹ nhân triển vọng của làng phim ảnh Hàn Quốc. Bên cạnh những thành công trong lĩnh vực phim ảnh, cô còn vô cùng đắt show quảng cáo nhờ ngoại hình xinh đẹp, thần thái tiên tử.

Kim Yoo Jung đã rất xinh xắn từ bé

Cô càng lớn càng xinh đẹp

Nữ diễn viên vừa gây sốt khắp nơi với bộ phim Dear X

Nguồn: Weverse