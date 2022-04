"Em gái BTS" nhá hàng vài giây vũ đạo trước thềm debut nhưng bị netizen bóc... "copy" TWICE?

Dù được đánh giá là một trong những nhóm nữ tiềm năng khi chưa chính thức debut nhưng có vẻ như LE SSERAFIM đã vướng phải chòm sao thị phi ngay từ lúc công bố thành viên, từ việc kết nạp 2 cựu thành viên "nhóm nhạc gian lận" IZ*ONE đến khi Kim Garam liên tục bị tố bạo lực học đường.

Dù chỉ còn ít ngày nữa là LE SSERAFIM sẽ chính thức debut nhưng đến tận 22h ngày 30/4 (giờ Việt Nam), HYBE mới hé lộ teaser về dòng nhạc mà nhóm theo đuổi, có thể là phong cách cá tính mạnh mẽ kiểu girl crush. Trong đoạn teaser, 1 vài giây vũ đạo cũng được hé lộ nhưng được netizen tinh mắt nhanh chóng nhận có điểm tương đồng với TWICE.

FEARLESS MV Teaser - LE SSERAFIM

Cụ thể, động tác vòn tay ôm từng được TWICE thể hiện trong I Can't Stop Me và không biết vì lý do gì mà công ty của LE SSERAFIM lại nhá hàng ngay đoạn vũ đạo quen thuộc này?

Đoạn vũ đạo quen thuộc của TWICE được nhìn thấy trong teaser của LE SSERAFIM

- Đoạn vũ đạo giống TWICE ghê, sao có nhiều đoạn thì công ty không chọn mà lấy ngay đoạn này vậy?

- Chờ xem bản full thì mới đánh giá được.

- Nhóm này có vẻ đi theo hướng girl crush của BLACKPINK nhưng vũ đạo thì lại giống TWICE?

Nguồn: Tổng hợp

