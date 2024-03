“Em gái BLACKPINK” chưa ra album đã hứng chỉ trích: Nhạc lỗi thời dở toàn tập, beat sao chép hit tỷ view của đàn chị?

Vào 0h ngày 29/3 (giờ Hàn Quốc), YG đã tung ra track sample cho mini album đầu tiên mang tên BABYMONS7ER của BABYMONSTER. Càng gần đến ngày ra mắt, sự kỳ vọng của người hâm mộ càng đạt đến đỉnh điểm khi có sự trở lại của Ahyeon - người đã vắng mặt trong các sản phẩm trước đó vì lý do sức khỏe.

Trong video được YG đăng tải, khán giả được nghe trước một đoạn âm thanh ngắn của các ca khúc như intro Monsters, bài hát chủ SHEESH, Batter Up (7 ver.), Stuck In The Middle (7 & remix ver), bài b-side track Like That và Dream.

Video track sample mini album của BABYMONSTER

Tuy nhiên sau khi video được đăng tải, nhóm nhạc “em gái BLACKPINK" lại phải hứng chịu nhiều tranh cãi đến từ cộng đồng mạng. Theo đó ca khúc chủ đề SHEESH ngay từ khi được hé lộ đã khiến nhiều người phải bực dọc vì đánh giá quá tệ, không tạo được sự thu hút.

Ngoài ra đoạn hook của ca khúc này với phần nhạc beat cũng được cho là chẳng khác nào sao chép y nguyên bản hit 1,3 tỷ view How You Like That của nhóm nhạc đàn chị BLACKPINK. Nhiều bình luận cũng cho rằng sau khi nghe toàn bộ track sample album BABYMONS7ER thì chỉ cảm thấy một sự lỗi thời, lặp đi lặp lại như những năm 2020 trở về trước.

Hay thậm chí ca khúc Batter Up từng nhận nhiều phản ứng tiêu cực trước đó lại được nhận xét là… "khá hay" giữa những ca khúc “dở toàn tập" trong album. Chỉ có duy nhất ca khúc Like That - một món quà của ngôi sao nhạc Pop Charlie Puth dành tặng BABYMONSTER là được đánh giá là hay nhất. Trong khi đó ca khúc chủ đề SHEESH lại gây thất vọng nhiều nhất cho người nghe.

Ca khúc chủ đề SHEESH dù chưa ra mắt đã gây nhiều thất vọng

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Sao bài chủ đề lại tệ đến thế. Đoạn hook có khác gì How You Like That đâu. Như một bản copy của BLACKPINK vậy.

- Album dở toàn tập, ông Yang xin đừng nhúng tay làm nhạc nữa được không.

- Sao Sheesh nghe giống hệt How You Like That thế.

- Thấy mỗi Like That là hay, còn bài chủ đề thì…

- Bài chủ đề dở tệ, lỗi thời như từ năm 2020 về trước.

- Thời buổi này ai còn nghe nhạc xập xình như thế nữa đâu nhỉ.

- Một phiên bản copy cực tệ của BLACKPINK.

BABYMONSTER dù chưa ra mắt album nhưng đã nhận nhiều tranh cãi

Album BABYMONS7ER của BABYMONSTER sẽ được phát hành vào lúc 0h ngày 1/4. Từ album này, nhóm nhạc “em gái BLACKPINK" sẽ gặp gỡ người hâm mộ trong nước thông qua các hoạt động như chương trình âm nhạc và sự kiện ký tặng fan. Ngoài ra, BABYMONSTER còn có kế hoạch tích cực tham gia các hoạt động trên thị trường toàn cầu, bao gồm tour fanmeeting trải dài khắp 5 khu vực châu Á: Tokyo, Nhật Bản, Jakarta (Indonesia), Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Bangkok (Thái Lan) cũng như xuất hiện tại lễ hội âm nhạc lớn nhất Nhật Bản.