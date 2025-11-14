Đứt dây thừng khi nhảy bungee, nam thanh niên rơi từ độ cao 55 mét

Một thanh niên đã bị thương nặng sau khi rơi từ độ cao 55 mét trong lúc nhảy bungee tại Rishikesh, bang Uttarakhand, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 12/11, tại Công viên Phiêu lưu Thrill Factory trên đường Tapovan–Shivpuri, và đoạn clip về sự việc đã được công bố vào ngày 13/11. Nam thanh niên bị thương được xác định là Sonu Kumar, 24 tuổi, cư dân của Gurugram, Haryana. Anh đã được đưa vào Bệnh viện AIIMS Rishikesh và đang trong tình trạng nguy kịch.

Nam thanh niên rơi xuống mai tôn khi nhảy Bungee. (Ảnh: X/@ajitsinghrathi)

Theo cảnh sát, Sonu đã đến Shivpuri để chơi các môn thể thao mạo hiểm. Anh đã thử nhảy bungee nhưng dây thừng đột nhiên đứt, khiến anh ta rơi từ trên cao xuống một nhà kho bằng tôn. Cảnh sát cho biết họ chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào và sẽ có hành động tiếp theo sau khi nhận được khiếu nại.

Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về các quy trình an toàn trong các môn thể thao mạo hiểm ở Ấn Độ.

Nhảy bungee là một môn thể thao mạo hiểm, trong đó người chơi nhảy từ một cấu trúc cao với một sợi dây đàn hồi lớn buộc vào chân, tạo ra một cú rơi tự do nhanh chóng và sau đó bật lên. Hình thức thể thao mạo hiểm này được ưa chuộng ở nhiều nơi trên thế giới.