'Đường heo đất' TP.HCM gây sốt dịp cận Tết

Công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục trang trí trước thềm Tết. Việc trưng bày dự kiến kéo dài từ nay đến hết Rằm tháng Giêng.
Không chỉ đẹp mắt, heo đất là biểu tượng gắn với giá trị tiết kiệm, may mắn và hạnh phúc trong gia đình Việt. Nhiều gia đình đến với đường heo đất không chỉ để chụp ảnh mà còn để nghĩ về những giá trị văn hóa cổ truyền trong dịp đầu năm mới.
Đằng sau không gian check-in này là câu chuyện nghề truyền thống lâu đời ở vùng Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương cũ) - nơi được xem là “thủ phủ heo đất của miền Nam”. Nghề làm heo đất ở đây đã được gìn giữ hơn nửa thế kỷ, từ việc nặn khuôn đất tới tạo hình, sấy và vẽ họa tiết rực rỡ.
Không khí tại đường heo đất nhộn nhịp cả ngày. Các gia đình, nhóm bạn trẻ và cả khách nước ngoài không ngừng dừng lại, cười nói và selfie cùng những chú heo đủ màu, tạo nên một không gian xuân rực rỡ.