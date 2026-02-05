'Đường heo đất' TP.HCM gây sốt dịp cận Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bên cạnh các đường hoa lung linh, một không gian đầy sáng tạo với chủ đề “Đường heo đất” hiện lên sinh động tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Thủ Dầu Một, TP.HCM), thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

"Thiên đường" heo đất này được trưng bày trên đường Quang Trung, đoạn dẫn vào Trung tâm hành chính phường Thủ Dầu Một. Công trình chào đón Tết này do chính quyền địa phương thực hiện.

Công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục trang trí trước thềm Tết. Việc trưng bày dự kiến kéo dài từ nay đến hết Rằm tháng Giêng.

Mỗi chú heo đất được cố định tỉ mỉ để đảm bảo an toàn và tạo hiệu ứng thị giác đồng đều trên toàn tuyến đường. Giữa không khí tất bật, nhiều công nhân cho biết họ thấy vui khi góp sức tạo nên không gian xuân cho cộng đồng.

Hàng nghìn chú heo đất đủ kích cỡ, màu sắc được trưng bày dọc đường Quang Trung, tạo thành dải sắc xuân rực rỡ giữa phố.

Những chú heo đất được tô vẽ rực rỡ, tạo cảm giác tươi vui ngày Tết.

Không chỉ đẹp mắt, heo đất là biểu tượng gắn với giá trị tiết kiệm, may mắn và hạnh phúc trong gia đình Việt. Nhiều gia đình đến với đường heo đất không chỉ để chụp ảnh mà còn để nghĩ về những giá trị văn hóa cổ truyền trong dịp đầu năm mới.

Đằng sau không gian check-in này là câu chuyện nghề truyền thống lâu đời ở vùng Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương cũ) - nơi được xem là “thủ phủ heo đất của miền Nam”. Nghề làm heo đất ở đây đã được gìn giữ hơn nửa thế kỷ, từ việc nặn khuôn đất tới tạo hình, sấy và vẽ họa tiết rực rỡ.

Xen kẽ những chú heo đất là lời chúc may mắn, bình an trong năm mới tới người dân.

Một em nhỏ được mẹ dẫn đi check-in Tết trên đường heo đất. "Chưa bao giờ tôi thấy một điểm check-in Tết độc đáo như vậy. Mỗi con heo đều khiến tôi nghĩ đến lời chúc may mắn cho gia đình trong năm mới”, chị Hồng Huế, một người dân địa phương chia sẻ.

Không khí tại đường heo đất nhộn nhịp cả ngày. Các gia đình, nhóm bạn trẻ và cả khách nước ngoài không ngừng dừng lại, cười nói và selfie cùng những chú heo đủ màu, tạo nên một không gian xuân rực rỡ.

Ngoài heo đất, đoạn đường Quang Trung này còn được trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc, và biểu tượng hoa dầu - đặc trưng của vùng đất Thủ Dầu Một.