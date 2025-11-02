Dùng sữa mẹ pha chế đồ uống có an toàn?

Giải đáp thắc mắc này, ThS. BS. Nguyễn Thị Thùy, Phó trưởng Khoa sản, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: Sữa mẹ cho bú trực tiếp là an toàn nhất vì không qua trung gian, tránh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, sữa mẹ vẫn an toàn khi được vắt ra đúng cách, bảo quản và sử dụng đúng thời gian khuyến cáo.

Theo đó, sữa mẹ vắt ra vẫn an toàn nếu:

- Dụng cụ vắt và bình chứa được tiệt trùng sạch.

- Sữa được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp (phòng ≤4 giờ, ngăn mát tủ lạnh ≤4 ngày, ngăn đá ≤6 tháng).

- Khi dùng phải hâm ấm, không đun sôi hay dùng lò vi sóng.

ThS. BS. Nguyễn Thị Thùy, Phó trưởng Khoa sản, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh

Dù vậy, BS Thùy cũng cảnh báo việc dùng sữa mẹ cho người khác uống hoặc chế biến đồ ăn, đồ uống là không an toàn và không được khuyến cáo, vì sữa mẹ có thể chứa virus, vi khuẩn hoặc thuốc mà người mẹ đang sử dụng. Khi sữa bị đun, pha chế hay trộn với thực phẩm khác, các enzyme và kháng thể quý trong sữa sẽ bị phá hủy, mất giá trị dinh dưỡng. Do đó, sữa mẹ chỉ nên dùng cho chính con của người mẹ đó hoặc trẻ được chỉ định đặc biệt qua ngân hàng sữa mẹ được kiểm định y tế.

Đối với các bà mẹ cho con bú, BS khuyên nên cho con bú sớm trong 1 giờ đầu sau sinh; bú theo nhu cầu của trẻ, cả ngày và đêm; đảm bảo ngậm bắt vú đúng để tránh nứt đầu vú và giúp mẹ tiết sữa tốt. Khi vắt sữa, các mẹ nhớ rửa tay, tiệt trùng dụng cụ trước khi vắt; chia sữa thành từng phần nhỏ (60-120 ml/lần); ghi rõ ngày, giờ vắt lên túi trữ sữa.

Và để bảo quản sữa sau khi vắt, mẹ bầu nên bảo quản ở nhiệt độ phòng (<25 độ C) chỉ trong tối đa 4 giờ; ngăn mát (2-4 độ C) chỉ tối đa 4 ngày; ngăn đá (-18 độ C trở xuống) trong tối đa 6 tháng. Khi dùng, mẹ cần rã đông trong ngăn mát hoặc ngâm túi sữa trong nước ấm, không rã đông bằng lò vi sóng hoặc nước sôi.